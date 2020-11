TCR Europe: Sete datas para 2021

O TCR Europe anuciou o calendário para 2021 que contará com sete datas. A competição teve de ser revista este ano face às exigência aa pandemia, mas os organizadores da prova já têm o calendário 2021 alinhavado.

Das sete datas apresentadas, duas ainda não têm localização definida, sendo que a competição deverá arrancar em Abril e terminar em Outubro.

“2020 será lembrada como a temporada mais difícil para o automobilismo, com todas as mudanças e ajustes de calendário induzidos pela pandemia do COVID-19”, disse o promotor Paulo Ferreira. “Estamos satisfeitos por, com a ajuda dos circuitos, termos conseguido organizar um bom número de eventos. Para expressar a nossa gratidão aos nossos concorrentes pelo seu empenho e pela sua vontade de competir, apesar de todas as complicações desencadeadas pelos protocolos de segurança, temos trabalhado muito para garantir com antecedência um conjunto de datas para a próxima temporada que vai de encontro à oferta tradicional: sete fins-de-semana de corrida em alguns dos circuitos mais emblemáticos da Europa. Além disso, posso confirmar que os custos não aumentarão. ”

Eis o calendário proposto para 2021:

16/18 de abril – Monza – Itália

07/09 de maio – A ser anunciado

28/30 de maio – Paul Ricard – França

19/20 de junho – Zandvoort – Holanda

23/25 de julho ou 29/31 de julho – Spa-Francorchamps – Bélgica

17/19 de setembro – A ser anunciado

8/10 de outubro – Catalunya – Espanha