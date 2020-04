TCR Europe: São conhecidos os pilotos para a competição virtual

O TCR Europe SIM Racing já apresentou a sua lista de inscritos que conta com nomes sonantes dos turismos.

A primeira ronda está agendada para 2 de maio, e terá como palco virtual a pista de Spa. Seguem-se Red Bull Ring, Hungaroring, Le Castellet, Zolder, Monza and Barcelona.

O evento incluirá uma sessão de treinos livres e uma sessão de qualificação de 20 minutos cada, além de duas corridas de cerca de 50 km cada; todas essas sessões e corridas serão realizadas consecutivamente. Todos os eventos serão transmitidos ao vivo na TV TCR, na página TCR no Facebook, na página TCR Europe no Facebook, assim como no canal TCR no Youtube e no canal TCR Twitch.

A plataforma escolhida para a competição foi o Assetto Corsa.

A lista de inscritos conta com vários nomes bem conhecidos dos turismos como, Aurélien Comte, Niels Langeveld, Tom Coronel, Gianni Morbidelli, Kevin Ceccon, Mat’o Homola, Dániel Nagy e Mikel Azcona entre outros. Eis a lista:

7 – DG Sport Compétition – Aurélien Comte – Peugeot 308 TCR

8 – Comtoyou Racing – Nicolas Baert – Audi RS 3 LMS

10 – PSS Racing Team – Viktor Davidovski – Honda Civic Type R TCR

14 – Comtoyou Racing – Niels Langeveld – Audi RS 3 LMS

16 – Comtoyou Racing – Gilles Magnus – Audi RS 3 LMS

17 – Brutal Fish Racing Team – Martin Ryba – Honda Civic Type R TCR

19 – Target Competition – Andreas Bäckman – Hyundai i30 N TCR

20 – Team Clairet Sport – Teddy Clairet – Peugeot 308TCR

21 – Team Clairet Sport – Jimmy Clairet – Peugeot 308TCR

23 – Tenke Motorsport – Tamás Tenke – Cupra TCR

24 – JSB Compétition – Julien Briché – Peugeot 308TCR

26 – Target Competition – Jessica Bäckman – Hyundai i30 N TCR

31 – Tom Coronel EatMyDust – Tom Coronel – Honda Civic Type R TCR

33 – Target Competition – José Manuel Sapag – Hyundai i30 N TCR

38 – Essex & Kent Motorsport – Lewis Kent – Hyundai i30 N TCR

45 – WestCoast Racing – Gianni Morbidelli – Volkswagen Golf GTI TCR

55 – Zengő Motorsport – Bence Boldizs – Cupra TCR

62 – Vuković Motorsport – Jack Young – Renault Mégane RS TCR

65 – Romeo Ferraris – Kevin Ceccon – Alfa Romeo Giulietta TCR

70 – BRC Racing Team – Mat’o Homola – Hyundai i30 N TCR

77 – Brutal Fish Racing Team – Andrej Studenic – Honda Civic Type R TCR

81 – Team Clairet Sport – Stéphane Ventaja – Peugeot 308TCR

96 – QMMF Racing – Abdulla Ali Al-Khelaifi – Cupra TCR

99 – BRC Racing Team – Dániel Nagy – Hyundai i30 N TCR

996 – PCR Sport – Mikel Azcona – Cupra TCR