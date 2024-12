TCR Europe: Regresso ao Autódromo Internacional do Algarve confirmado

O campeonato TCR Europe de 2025 está de regresso a Portugal. A competição contará com seis fins-de-semana de corridas em circuitos europeus emblemáticos, incluindo o Autódromo Internacional do Algarve.

O TCR Europe é um dos campeonatos de carros de turismo mais prestigiados da Europa, realizado anualmente em alguns dos circuitos mais emblemáticos do continente. Desde a sua criação, a série tem se destacado pela competitividade, variedade de equipas e a sua capacidade de atrair pilotos talentosos de toda a Europa e além.

Desde 2018 que a competição consolidou o seu lugar no cenário automobilístico europeu, oferecendo uma plataforma reconhecida e elogiada por pilotos e equipas. O campeonato cresceu em popularidade, atraindo uma média de 30 carros por temporada e compartilhando frequentemente os fins de semana de corrida com outros eventos de alto nível. Ao contrário do WTCR e agora do World Tour, cuja popularidade tem flutuado, o TCR Europe mantém uma base forte e sólida.

A maquinaria usada são os TCR, já bem conhecidos dos amantes das corridas, proporcionando bons espetáculos a custos controlados.

Para 2025 teremos o regresso da competição ao Autódromo Internacional do Algarve. A época começa no final de abril, em Portimão, seguindo-se Spa-Francorchamps em maio. Junho inclui corridas em Hockenheimring e no Circuito de Misano. Depois de uma pausa de dois meses no verão, os eventos finais terão lugar em setembro no Red Bull Ring e no Circuito de Barcelona-Catalunha.

25/27 abril – Autódromo do Algarve, Portimão

16/17 maio – Spa-Francorchamps

6/8 junho – Hockenheimring

27/29 de junho – Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli

5/7 setembro – Red Bull Ring

26/27 setembro – Circuito de Barcelona-Catalunha