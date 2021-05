TCR Europe, Paul Ricard: Teddy Clairet vence corrida 1 | AutoSport

Teddy Clairet dominou a Corrida 1 em Le Castellet e conseguiu uma vitória incontestável com o seu irmão Jimmy a terminar em terceiro, o resultado perfeito para a equipa Clairet Sport. Entre os dois Peugeot 308, ficou o Hyundai Elantra N de Felice Jelmini.

Na partida, Teddy Clairet fez uma boa largada, mas ao seu lado Mehdi Bennani fez uma má partida, sendo passado na Curva 1 pelo seu colega de equipa Jelmini, Jimmy Clairet e o CUPRA de Mikel Azcona, que tinha começado a partir da oitava posição na grelha.

Com Teddy Clairet a começar a afastar-se, uma série de batalhas desenvolveu-se rapidamente atrás do Peugeot. Azcona e Bennani estavam a lutar pelo quarto lugar, com o Hyundai a passar o CUPRA na volta 2 para depois Azcona retomar a posição na volta seguinte. Pouco depois, Niels Langeveld passou tanto Bennani como Azcona. Isto começou uma série de batalhas intensas entre os três, que se tornaram quatro quando Jack Young (Honda) se aproximou de Azcona na volta 5.

À medida que essas batalhas prosseguiam, Bennani passou por Langeveld na volta 5 e Young passou Azcona na volta seguinte, embora o espanhol tenha recuperado a posição na volta 8, com um ligeiro toque. Na frente, Jimmy Clairet aproximava-se de Jelmini, que teve de defender o segundo lugar. Também na Volta 8, a corrida de Bennani terminou com um furo frontal que viu o Elantra forçado a dirigir-se para as boxes.

Nas últimas voltas, Young voltou a passar Azcona para o quinto lugar e desta vez não houve forma do Campeão de 2018 poder retaliar.

Teddy Clairet cruzou a meta com uma diferença de mais de quatro segundos para Jelmini com Jimmy Clairet 1,51 segundos atrás. Atrás dos lugares do pódio, Langeveld terminou em quarto, Young ficou em quinto, apenas 0,185 segundos à frente de Azcona, e Girolami, Davidovski, Evgenii Leonov e Tom Coronel (boa recuperação) completaram os dez primeiros.

Resultado da Corrida 1

Teddy Clairet (Team Clairet Sport, Peugeot 308) 10 voltas Felice Jelmini (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) +4.012 Jimmy Clairet (Team Clairet Sport, Peugeot 308) +5.531 Niels Langeveld (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) +15.092 Jack Young (Brutal Fish Racing, Honda Civic Type-R) +19.411

Pontos do campeonato