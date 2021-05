TCR Europe, Paul Ricard: Teddy Clairet fez a pole | AutoSport

Teddy Clairet foi o homem mais rápido na qualificação de hoje no TCR Europe. O piloto do Peugeot largará do primeiro lugar da grelha na corrida 2.

Na Q1, Felice Jelmini (Hyundai) foi o mais rápido da sessão, ficando à frente de Mehdi Bennani (Hyunadi), com Clairet a ficar em terceiro, com os principais suspeitos a conquistar a pole encontrados. No décimo lugar ficou Viktor Davidovski (Honda) que conseguiu assim a pole para a corrida 1.

Na Q2 Clairet e Jelmini melhoraram os registos mas Bennani tratou de se colocar à frente do colega de equipa, com o melhor tempo a fiar para Clairet. O atual líder do campeonato Mikel Azcona fez o oitavo tempo, o que o coloca em terceiro na grelha invertida para a Corrida 2. Franco Girolami, que se destacou no TL2 foi o nono, largando de segundo para a corrida 1 que está agendada para as 15:30, corrida que poderá ver no link abaixo:

Resultado qualificação:

Teddy Clairet (Team Clairet Sport, Peugeot 308) 2:12.615 Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) 2:12.725 Felice Jelmini (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) 2:12.878 Sami Taoufik (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) 2:12.901 Niels Langeveld (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) 2’13.139

Pontos do campeonato