TCR Europe, Nürburgring: Azcona conquista “dobradinha” | AutoSport

Mikel Azcona (CUPRA Leon Competición) continua imparável no TCR Europe e este domingo triunfou de novo, na segunda corrida da quinta jornada da época, em Nürburgring, repetindo o sucesso do dia anterior. Ao deixar a pista alemã com uma “dobradinha”, a segunda do ano depois de Spa-Francorchamps, o piloto espanhol da Volcano Motorsport somou a quinta vitória de 2021 e aumentou a sua liderança no campeonato para 37 pontos de diferença.

Esta segunda corrida em Nurburgring foi bastante diferente da de sábado, ainda que Franco Girolami (Honda Civic Type R FK7), o rival de Azcona na discussão do título, tivesse sido também segundo classificado. Na realidade, mesmo largando da quarta posição da grelha (terceira fila), no final da primeira curva após a partida o piloto espanhol da CUPRA já era segundo classificado e antes de completada a terceira das 11 voltas ocupava a liderança. A partir daí geriu a corrida a seu belo prazer, para conclui-la com quase 4 segundos de avanço face a Girolami. Com mais duas jornadas (Monza e Barcelona) até ao termo da temporada, Mikel Azcona terá tudo a ser favor, em princípio, para garantir a conquista de um novo título no TCR Europe.

Girolami, há que salientar, também teve um desempenho notável na pista alemã, já que largou da nona posição da grelha e foi igualmente lesto a recuperar posições até alcançar os lugares da frente, o que conseguiu ainda na quarta volta, quando passou a ser segundo depois de superar o britânico Jack Young (Honda Civic Type R FK7), autor da ‘pole’. Este foi bem melhor sucedido que o seu parceiro da primeira fila da grelha Viktor Davidovski (Honda Civic Type R FK7), o qual ainda na primeira volta levou um “toque”, ficando arredado dos primeiros lugares.

As últimas voltas foram bastante animadas no que toca à discussão do último lugar do pódio, entre o já referido Young e o francês Teddy Clairet (Peugeot 308 TCR), mas este último, depois de um ligeiro “encosto” ao adversário no valor da luta, acabaria por ser terceiro classificado.

Corrida 2

1º, Mikael Azcona, Volcano Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR, 11 voltas

2º Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 3.618s

3º, Teddy Clairet, , Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR, + 17.022

4º, Jack Young, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 18.138

5º, Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR, + 18.428

6º, Jachym Galas, Janik Motorsport, Hyundai i30 N TCR, + 18.704

7º, Klim Gavrilov, VRC-Team, Audi RS3 LMS, + 19.155

8º, Nicolas Baert, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS, + 23.134

9º, Dusan Borkovic, Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS, + 24.541

10º, Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civid Type R FK7 TCR, + 24.975

Campeonato

1º, Mikel Azcona, 316 pontos; 2º, Franco Girolami, 279; 3º, Niels Langeveld, 225;

4º, Mehdi Bennani, 195; 5º, Tom Coronel, 183.

A próxima jornada do TCR Europe, a sexta da temporada, está agenda para os próximos dias 25 e 26 deste mês de setembro, em Monza (Itália).