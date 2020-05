TCR Europe: Novo Calendário quase concluído

O TCR Europe tem o seu novo calendário praticamente definido faltando apenas definir um circuito e uma data.

A crise da Covid-19 tem obrigado as competições automóvel a alterar os seus planos para a época 2020. A competição tem praticamente o calendário concluído restando apenas resolver as duas últimas provas. Foi confirmado que a quinta jornada da temporada será no início de novembro, embora o circuito ainda não tenha sido confirmado. Os dados atuais apontam para que o palco seja em Itália. O circuito Paul Ricard na França pode ser também uma possibilidade.

Assim o calendário atual tem este aspeto:

Zolder – 11/13 de setembro

Monza – 25/27 de setembro

Barcelona – 09/11 outubro

Spa-Francorchamps – 22/24 de outubro –

A confirmar – 6/8 de novembro

Jarama – A confirmar