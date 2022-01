TCR Europe: Mudanças para 2022 | AutoSport

O TCR Europe irá apresentar mudanças para 2022. A competição de turismos que percorre as melhores pistas da Europa terá um novo sistema de pontuação nas classificações e novos pneus.

Os regulamentos anteriores ditavam que os dez primeiros classificados na qualificação recebiam pontos numa escala de dez para a pole até um único ponto para o décimo lugar.

Contudo, não eram atribuídos pontos para a fase inicial da sessão que era utilizada para determinar a grelha invertida para o fim-de-semana, levando a que os pilotos adotassem uma abordagem táctica para garantir a pole para a segunda corrida. As regras revistas irão permitir que os seis primeiros classificados da Q1 recebam pontos, numa escala de seis pontos para um, sendo atribuídos pontos aos cinco primeiros classificados da Q2 na base de 10, 7, 5, 4 e 3. O sistema de pontos para as corridas permanece inalterado, embora todos os resultados passem a contar para os totais finais.

A organização TCR Europe confirmou também que passará a ser fornecida pela Kumho Tire para a temporada de 2022, deixando o anterior fornecedor de pneus, a Hankook.

“Estamos encantados por fazer este anúncio e estou ansioso por trabalhar com Kumho Tire da próxima temporada”, disse Paulo Ferreira, o Promotor da TCR Europe. “Ter um único pneu numa série de TCR faz todo o sentido, tanto para os organizadores como para os concorrentes, e penso que é uma grande jogada da Kumho Tire trabalhar com a WSC e os promotores da série, produzindo um pneu TCR à medida. Gostaria também de agradecer à Hankook Tyre pelo seu trabalho connosco durante a temporada de 2021”.