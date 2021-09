TCR Europe: Mikael Azcona entra com o pé direito em Nurburgring | AutoSport

O espanhol Mikael Azcona (CUPRA Leon Competición) esteve intocável, na primeira corrida da quinta jornada do TCR Europe, no circuito alemão de Nürburgring, ao somar a sua quarta vitória da temporada e terceira consecutiva, batendo sem apelo nem agravo o seu rival na luta pelo título, Franco Girolami (Honda Civic Type R FK7). Ao vencer a corrida, o piloto da Volcano Motortsport ampliou a vantagem na liderança do campeonato para 32 pontos face ao piloto argentino, quando restam 5 corridas para o fim da temporada.

Azcona partiu do quinto lugar da grelha, tendo pela frente o Hyundai Elantra de Niels Langeveld e o Peugeot 308 de Teddy Clairet e ainda na primeira fila, dois Honda, o de Isidro Callejas, o jovem espanhol que surpreendeu todos para conquistar a ‘pole’, e o de Franco Girolami.

Desde a primeira volta que Callejas passou a ser uma carta fora do baralho no que respeita à discussão da vitória, ao cair para a quinta posição e mais tarde, já na última volta, para sétimo. Girolami assumiu o comando, secundado por Azcona, os quais ganharam pequena vantagem sobre Langeveld e a Clairet.

Naturalmente que as atenções centraram-se no duelo que teve como protagonistas Girolami e Azcona, especialmente nas últimas três voltas, quando o piloto espanhol do CUPRA iniciou as várias tentativas de ultrapassagem. Sucederam-se, em algumas ocasiões, pequenos toques entre ambos, mas na última das 11 voltas, Azcona conseguiu, de forma tão limpa quanto determinada, deixar para trás o seu rival argentino, para garantir o triunfo.

A segunda corrida desta quinta jornada do TCR Europe, tem início agendado para as 11h50 de domingo e poderá ser acompanhada em live streaming no TCR TV.