TCR Europe: Mehdi Bennani garante primeira vitória do Hyundai Elantra

Mehdi Banneni (Sébastien Loeb Racing/Hyundai Elantra N TCR), campeão em título do TCR Europa, assegurou, este domingo, o primeiro êxito do Hyundai Elantra, ao triunfar na segunda corrida no Slovakiaring, depois de se defender com unhas e dentes de Mikael Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA Leon Competición TCR), sem dúvida a grande figura da jornada eslovaca.

O piloto espanhol, que havia ganho a corrida de sábado, reforçou a liderança do campeonato graças a este segundo lugar, na frente de Franco Girolami, o brilhante vencedor da emocionante batalha pelo último lugar do pódio.

Bennani saiu do primeiro lugar da grelha e nunca perdeu o comando, mas o mais forte no arranque foi Girolami, cujo Honda Civic Type-R saltou da quinta para a segunda posição ainda antes de finalizada a primeira volta. Pior sorte teve Sami Taoufik, companheiro de Bennani, já que o seu Hyundai Elantra teve de ser retirado da grelha na sequência de um problema de transmissão. Daí que o safety car tivesse entrado em pista, por mera precaução, durante uma volta.

Depois de vencer a corrida do dia anterior, Azcona tinha, claramente, aspirações a repetir o sucesso. Partindo da nona posição, já estava em quarto lugar quando surgiu o safety car, mas não foi o único ao ataque no início da corrida. O piloto local Mato’o Homola, após a deceção de não ter disputado a primeira corrida, também recuperou quatro posições na primeira volta, para subir até oitavo.

Logo que o safety car saiu de pista, Azcona não demorou a ultrapassar o Audi de Klim Gavrilov para ascender ao terceiro lugar. Azcona não teve grandes dificuldades em ultrapassar Girolami e a partir daí só lhe restava Bennani no caminho, procurando pressioná-lo ao máximo, mas sem êxito, já que o líder esteve irrepreensível até receber a bandeira xadrez.

Mais atrás sucediam-se vários duelos: Homola foi ultrapassado por Tom Coronel (7º) e Felice Jelmini (8º) teve que estar sempre muito atento para não ser surpreendido. Na 6ª volta acontece o “toque” entre o Audi de Dusan Borkovic e o Hyundai de Neils Langeveld, com o piloto holandês a ser forçado a ir à escapatória, mas depois de analisarem o incidente, os comissários decidiram não aplicar qualquer sanção.

Corrida 2

1º, Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N), 11 voltas

2º, Mikel Azcona (Volcano Motorsport, CUPRA León Competición) + 0.501s

3º, Franco Girolami (PSS Racing Team, Honda Civic Type-R) + 2,961

4º, Klim Gavrilov (VRC-Team, Audi RS 3 LMS) + 3.858

5º, Dániel Nagy (Zengo Motorsport, CUPRA León Competición) + 4.698

Classificação do campeonato

1º, Mikael Azcona, 84 pontos;

2º, Mehdi Bennani, 62;

3º, Daniel Nagy, 60;

4º, Nicolas Baert, 58;

5º, Tom Coronel, 55.

A próxima ronda do TCR Europa, segunda da época, está agendada para 29/30 deste mês de maio, no Circuito de Paul Ricard, em França