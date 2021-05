TCR Europe: Jimmy fez o “bis” dos Clairet e da Peugeot | AutoSport

Jimmy Clairet (Peugeot) prolongou, este domingo, o domínio da sua família e da Peugeot na segunda jornada do TCR Europa, ao assinar um triunfo categórico no circuito de Le Castellet, em França, tal como o irmão Teddy fizera no sábado. Mikael Azcona (CUPRA), segundo classificado e adversário mais direto de Jimmy nesta segunda corrida, reforçou a liderança do campeonato, que já era sua antes da chegada a terras francesas.

Muito rápido na partida para tentar a conquista do primeiro lugar, o mais novo dos Clairet foi bem sucedido nesse objetivo, ao deixar para trás os Honda Civic do argentino Franco Girolami e do macedónio Viktor Davidovski, ocupantes da primeira linha da grelha, e ainda o espanhol Azcona. Este ainda procurou, no decurso da volta inaugural, surpreender o piloto francês, mas não teve êxito e a partir daí restou-lhe conservar a segunda posição, na expetativa que o líder pudesse cometer qualquer erro. Contudo, Jimmy Clairet esteve igual ao irmão Teddy no dia anterior, para somar a segunda vitória do Peugeot 308 no fim de semana.

Se os dois primeiros lugares cedo ficaram definidos, atrás viveram-se emoções muito fortes com duelos de cortar a respiração. Davidovski, Niels Langeveld (Hyundai ), Jack Young (Honda), Girolami, Mehdi Bennani (Hyundai) e Felice Jelmini (Hyundai) foram os protagonistas de vários despiques e o primeiro a ficar fora de combate, já a meio da corrida, foi Young, na sequência de um furo na roda dianteira esquerda. Depois seguiu-se Langeveld, com problemas de suspensão.

E quando o macedónio Davidovski, que ascendera ao terceiro lugar sem dificuldades, face aos percalços de Young e de Langeveld, parecia em condições de garantir um lugar no pódio, acabaria por ser desalojado do mesmo pelo marroquino Sami Taoufik (Hyundai). O piloto da Sébastien Loen Racing não deixou de ser uma das figuras da corrida pela sua combatividade, se recordarmos que ao fim da segunda volta rodava por um longínquo… décimo lugar.

Corrida 2

1º, Jimmy Clairet (Team Cailret Sport, Peugeot 308 TCR), 10 voltas

2º, Mikael Azcona (Volcano Motosport, CUPRA Leon Competición TCR), +1.142s

3º, Sami Taoukif (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR), + 8.217

4º, Viktor Davidovski (PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR), + 10.044

5º, Franco Girolami (PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR), + 11.250

Campeonato:

1º, Mikael Azcona, 143 pontos; 2º, Mehdi Bennani, 92; 3º, Jimmy Clairet, 87; 4º, Franco Girolami, 86; 5ºs, Felice Jelmini e Tom Coronel, 83.

A terceira jornada do TCR Europa está agendada para 18/20 junho, no circuito holandês de Zandvoort