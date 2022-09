TCR Europe inicia em Portimão “nova era” em 2023 | AutoSport

Foi anunciado o calendário do TCR Europe para a época de 2023. O calendário da competição europeia composto por sete eventos deixará de acompanhar o DTM, como aconteceu em algumas rondas deste ano, para passar a série de suporte exclusiva ao International GT Open. Ambas as competições terão o seu início no Autódromo Internacional do Algarve no fim de semana de 28, 29 e 30 de abril de 2023.

Como referido, a temporada do TCR Europe terá início no AIA no final de abril, antes de se dirigir ao lendário circuito Spa-Francorchamps no final de maio. Em meados de junho, o campeonato regressa ao Hungaroring, que acolheu pela última vez o TCR Europe em 2019, seguido de um fim de semana em finais de julho no sul de França no Circuito Paul Ricard.

Após as tradicionais férias de verão, setembro assiste ao regresso ao Red Bull Ring na Áustria (ainda por confirmar) que, tal como a Hungria, acolheu pela última vez a série em 2019. Os eventos finais da temporada serão realizados em dois circuitos que, tal como Spa, têm sido regularmente inscritos nos calendários da TCR Europe nos últimos cinco anos – o Autodromo Nazionale Monza em Itália e o Circuit de Barcelona Catalunya. Cada evento contará com duas corridas, juntamente com sessões de Treino Livre e Qualificação durante 3 dias.

Paulo Ferreira, o promotor do TCR Europe, explicou que “estamos todos ansiosos por mais um grande ano do TCR Europe em 2023 e o lançamento do calendário significa agora que as nossas equipas existentes e aqueles que pensam juntar-se a nós podem começar a fazer planos firmes. Ficámos conhecidos por oferecer um grande calendário que visita alguns dos circuitos de corridas mais emblemáticos da Europa”.

O responsável português do campeonato promete “mais algumas novidades sobre a tecnologia que planeamos introduzir para o próximo ano, pensamos nela como uma nova era na competição TCR, por isso aconselho as equipas e pilotos a considerarem uma entrada no TCR Europe em 2023 a manterem-se atentos a mais pormenores”.

Calendário 2023 do TCR Europe:

28/29/30 abril– Autódromo Internacional do Algarve, Portugal

26/27/28 maio– Circuit de Spa-Francorchamps, Bélgica

16/17/18 junho– Hungaroring, Hungria

21/22/23 julho– Circuit Paul Ricard, França

8/9/10 setembro– Red Bull Ring, Áustria*

22/23/24 setembro– Autodromo Nazionale Monza, Itália

20/21/22 outubro– Circuit de Barcelona Catalunya, Espanha

*a confirmar