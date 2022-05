TCR Europe: Incidente deixa Gustavo Júnior KO na segunda corrida | AutoSport

O jovem Gustavo Júnior não teve a sorte pelo seu lado na segunda corrida do TCR Europe, na tarde deste domingo, em Portimão, ao tocar num adversário que fizera um ‘pião’ à sua frente e ser forçado a desistir na sequência dos danos sofridos no CUPRA León Competición da Volcano Motorsport. O incidente ocorreu na terceira volta, quando já havia recuperado algumas posições: “Hoje, tinha tudo para correr bem,só que um pequeno incidente com um adversário[Giacomo Ghermandi] que seguia à minha frente e fez um ‘pião’, comprometeu a minha corrida, já que fui forçado a desistir. Eu estava por dentro e ele fora, toquei-lhe com a roda esquerda, partindo o braço da suspensão”, começou por contar, desalentado, o piloto de Paços de Ferreira, acrescentando: “Já ia bem lançado quando tal aconteceu. Agora, resta-me começar a pensar na jornada do TCR Espanha, dentro de três semanas, no circuito de Jerez de la Frontera. De qualquer modo, esta participação no TCR Europe foi bastante positiva a nível de aprendizagem, quer junto da equipa quer dos meus colegas e até mesmo em pista evoluí bastante. Foi um fim de semana de grande aprendizagem, só faltaram os resultados, mas há que continuar a trabalhar…”

O argentino Franco Girolami (Audi RS3 LMS II) foi o brilhante vencedor desta segunda corrida, depois de um duelo empolgante com o espanhol Pepe Oriola (Honda Civic Type R), que terminou a 1.86s, com o veteranoholandês Tom Coronel ( Audi RS3 LMS II) na terceira posição.

A próxima competição de Gustavo Júnior será a segunda jornada do TCR Espanha (corridas 4, 5 e 6), em 28 e 29 deste mês de maio, no circuito de Jerez de la Frontera.