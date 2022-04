TCR Europe/Gustavo Júnior: “Já consegui um ritmo melhor…” | AutoSport

Na primeira corrida do TCR Europe, em Portimão, Gustavo Júnior já esteve num patamar superior, em termos de ritmo, ao registado nos treinos, mas o facto de ter largado da última fila condicionou as suas aspirações, deixando-o, contudo, mais otimista para a segunda corrida, a disputar este domingo.

Já consegui um ritmo melhor, mas partir da última fila da grelha tornou tudo ainda muito mais difícil. Eu estava tão atrás que nem via o semáforo… A má qualificação que eu fiz estragou tudo, paciência, mas isso também faz parte da minha aprendizagem. Agora, há que olhar para a frente…”, comentou o jovem piloto de 17 anos que integra a Volcano Motorsport, equipa campeã da Europa em título.

Gustavo Júnior ainda levou o CUPRA Leon Competición TCR nº 124 a ganhar duas posições na fase inicial da corrida. Contudo, apesar do bom ritmo que impôs, já bastante mais próximo do pelotão da frente, não teve possibilidades de subir mais na tabela classificativa, numa corrida super competitiva como é habitual do TCR Europe.

“Vi que estava melhor no ritmo de corrida e também nas travagens. Para a corrida de domingo, resta-me melhorar ainda mais. Estou no meio dos melhores pilotos do TCR e só tenho que aproveitar para evoluir, até porque a minha principal ‘guerra’ é o TCR Espanha”, concluiu o piloto de Paços de Ferreira.

Esta Primeira corrida da jornada de abertura do TCR Europe foi dominada pelos pilotos da Halder Motorsport que haviam largado da primeira linha da grelha, com o britânico Jack Young a levar a melhor face ao alemão Mike Halder, por 2.24s, numa “dobradinha” dos Honda Civic Type R. O italiano Nicola Baldam (Hyundai Elantra) terminou no último lugar do pódio.

Horário

Domingo (1 maio)

14:15/14:50 – Corrida 2