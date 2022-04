TCR Europe/Gustavo Júnior: “Falta-me confiança para travar no sítio certo…” | AutoSport

Gustavo Júnior vai partir do fundo da grelha para as duas corridas da jornada de abertura do TCR Europe, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a primeira das quais na tarde [15h15] deste sábado, depois de uma qualificação em que voltou a sentir dificuldades para retirar o máximo rendimento do CUPRA León Competición da Volcano Motorsport.

“Está a ser um fim de semana muito difícil, bastante mais do que eu imaginava, mas tenho que tentar dar a volta por cima. O problema? Sou eu que não tenho confiança suficiente para travar no sítio certo. Se travo no mesmo ponto deles [adversários], o carro bloqueia. E começa aí a minha falta de confiança…”, explicava o jovem piloto de Paços de Ferreira que na qualificação desta manhã não logrou um registo melhor do que 1m53.562s, a 2.212s de Josh Files (Hyundai Elantra N TCR), autor da volta mais rápida na Q1, superando por 0.016s o CUPRA de Klim Gavrilov, colega de Gustavo na Volcano Motorsport.

Longe dos primeiros lugares, Gustavo Júnior partirá da última fila da grelha para as duas corridas da primeira jornada da época do TCR Europe e em relação à deste sábado já definiu a estratégia possível para tentar minimizar o “prejuízo”…

“Agora, terei que arrancar muito bem, como fiz em Jarama, no TCR Espanha, e ir para cima deles. Claro que a tarefa de conseguir um bom resultado será muito mais difícil, mas não posso desanimar e vou procurar aprender ao máximo para continuar a evoluir”, concluiu o jovem piloto de 17 anos.

Ao assinar a volta mais rápida na Q2, o alemão Mike Halder (Honda Civic Type R FK7 TCR) conquistou a “pole” para a corrida deste sábado, tendo a seu lado na primeira fila da grelha o seu colega de equipa britânico Jack Young (Honda Civic Type R FK7 TCR).

Horário

Sábado (30 abril)

15:15/15:50 – Corrida 1

Domingo (1 maio)

14:15/14:50 – Corrida 2