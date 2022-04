TCR Europe: Gustavo Júnior com dia complicado em Portimão | AutoSport

O jovem Gustavo Júnior registou um desempenho modesto, esta sexta-feira, nas duas sessões de treinos livres do TCR Europe, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, ao volante do CUPRA León Competición da Volcano Motorsport, devido a dificuldades no acerto da afinação do carro para as condições da pista.

Da parte da manhã, e também vira um problema com os transponders dos CUPRA da equipa espanhola, o piloto de Paços de Ferreira esteve muito pouco tempo em pista, mas à tarde, já em condições normais, ficou a uma diferença de 2.030s de Josh Files (Hyundai Elantra), o mais rápido, que bateu Klin Gavrilov (CUPRA), colega de Gustavo, por uma diferença de 0.242s. Nada menos que 11 pilotos ficaram no segundo 52, separados por um máximo de 0.783s.

Gustavo Júnior não esconde que ambicionava fazer melhor, mas revela-se confiante em relação ao dia de sábado: “Não foi um dia fácil, depois de entrar em pista com quatro pneus novos, conseguir o ‘set up’ perfeito para ser rápido, mas acredito que com a ajuda da minha equipa vou chegar lá, ou seja, irei continuar a evoluir. A minha melhor volta foi no segundo 53, só que excedeu os limites da pista e esse tempo foi anulado. Vamos ver o que me reserva o dia de amanhã e apenas posso prometer que vou dar o máximo para conquistar um bomresultado”.

PROGRAMA DO TCR EUROPE EM PORTIMÃO

Sábado(30 abril)

09:35/10:10 – Qualifying

15:15/15:50 – Corrida 1

Domingo (1 maio)

14:15/14:50 – Corrida 2