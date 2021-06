TCR Europe: Franco Girolami vence segunda corrida em Zandvoort | AutoSport

Na segunda corrida do TCR Europe em Zandvoort, Franco Girolami (Honda Civic Type T FK7 TCR) foi a grande estrela, ao conquistar a liderança à terceira volta, não dando qualquer hipótese ao piloto local Niels Langeveld (Hyundai Elantra N TCR).

A história desta segunda corrida escreveu-se na primeira volta, quando Girolami, que largara da segunda fila da grelha, atrás de Sami Taoufik e de Langeveld, ultrapassou o holandês para ascender ao comando. Logo a seguir, e na sequência do acidente que deixou Felice Jelmini (Hyundai Elantra N) fora de prova, devido a um ‘toque’ de Klim Gavrilov (Audi RS 3 LMS), o Safety Car esteve em pista durante quatro voltas, para permitir a retirada do carro do piloto italiano. Quando a corrida foi retomada já Tom Coronel (7º na primeira passagem pela meta) estava fora de “combate”, devido a problemas no Audi, porventura resultantes do contacto com um adversário.

Na frente, Girolami nunca deixou espaço que permitisse a Langeveld oportunidade para o surpreender e no meio do pelotão Jack Young, que já havia ganho duas posições, viu a sua progressão cair por terra, ao cometer um erro e cair para os últimos lugares. Contudo, não baixou os braços e com um forcing final verdadeiramente notável ainda conseguiu entrar no “top 10”.

A luta pelo último lugar do pódio esteve bastante animada, pois se o francês Jimmy Clairet logrou manter o Peugeot 308 no terceiro lugar desde a partida, logo atrás esteve um irreverente Isidro Callejas (Honda Civic Type R FK7) que nunca lhe deu tréguas até consumar a ultrapassagem. O jovem espanhol, de apenas 16 anos, estreante no TCR Europa, conquistou o seu melhor resultado da temporada.

Em plano de destaque esteve também o sérvio Dusan Borkovic (Audi RS 3 LMS) que fez uma corrida de trás para a frente, depois de ter largado da oitava posição da grelha. E tanto os dois Hyundai da Sébastien Loeb Racing, de Taoufik e de Bennani, como o Peugeot de Jimmy Clairet não lhe resistiram.

Graças a este triunfo, Girolami passou a liderar o TCR Europa, com 154 pontos, superando o espanhol Mikael Azcona (143), ausente por estar a competir na primeira prova do ETCR, em Vallelunga (Itália).

Corrida 2

1º, Franco Girolami, PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, 15 voltas

2º, Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR, + 1.979s

3º, Isidro Callejas, Brutal Fish Racing Team, Honda Civid Type R FK7 TCR, + 7.121

4º, Dusan Borkovic, Comtoyou RAcing, Audi RS 3 LMS TCR, + 8.069

5º, Jimmy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR, + 9.840

6º, Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR, + 10.815

7º, Sami Taoufik, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR, + 13.328

8º, Nicolas Baert, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS, + 13.990

9º, Jack Young, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 15.153

10º, Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R FK7 TCR, + 15.419

Campeonato

1º, Franco Girolami, 154 pontos;

2º, Mikael Azcona, 143;

3º, Tom Coronel, 132;

4º, Jimmy Clairet, 132;

5º, Mehdi Bennani, 126.

A quarta jornada da época do TCR Europa está marcada para 29/31 julho, no circuito belga de Spa-Francorchamps.