TCR Europe: Competição Virtual anunciada

Para compensar a falta de ação nas pistas, os vários campeonatos têm organizado competições virtuais e o TCR Europe não é exceção.

O novo campeonato virtual contará apenas com 22 pilotos, sendo dada primazia aos pilotos que estavam inscritos para a competição real. Em jogo estão alguns bónus que serão aplicadas à competição real quando esta começar. A primeira prova será na pista de Spa no dia 2 de Maio. Mais pormenores serão dados no devido tempo.

“Estamos a avaliar duas ou três opções diferentes e apresentaremos os regulamentos desportivos detalhados nos próximos dias”, disse Paulo Ferreira, promotor da série TCR Europe. “Não queremos influenciar o resultado final do campeonato real, mas acreditamos que algum tipo de recompensa deve ser concedido àqueles que triunfam nas corridas virtuais”.