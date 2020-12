TCR Europe: Calendário 2021 finalizado

O calendário do TCR Europe está finalizado. A competição continua a mostrar boa saúde com grelhas bem compostas e competitivas.

Para 2021 já estavam anunciadas sete datas mas agora o calendário está definitivamente confirmado.

“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido finalizar o calendário antes das férias de Natal, e quero agradecer aos promotores locais pela sua cooperação”, disse Paulo Ferreira, promotor da TCR Europe. “A adição de Slovakiaring e de Nürburgring a uma lista já impressionante deixa-nos muito orgulhosos. Quanto ao adiamento da abertura da época, optámos por esta solução depois de falar com as equipas, com o objectivo de lhes conceder mais algum tempo para a sua preparação”.

O calendário irá de maio a outubro, com uma pausa em Agosto.

07/09 Maio – Slovakiaring

28/30 de Maio – Paul Ricard

18/20 de Junho – Zandvoort

29/31 de Julho – Spa-Francorchamps

03/05 Setembro – Nürburgring

24/26 de Setembro – Monza

8/10 de Outubro – Barcelona