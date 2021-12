TCR Europe: 7 eventos em 2022; Portimão recebe rondas inaugurais | AutoSport

O TCR Europe de 2022 vai ter início no Autódromo Internacional Algarve, em conjunto com o DTM, para além de uma competição internacional de Turismos regressar ao circuito de Norisring na Alemanha, ao fim de 25 anos.

Paulo Ferreira, promotor da série europeia, assinou acordos com os seus homólogos do DTM e GTO Open para elaborar o calendário para a temporada de 2022, que incluirá sete eventos.

A temporada terá início no Autódromo de Algarve, em Portimão, no dia 1 de maio e terminará como habitualmente em Barcelona, em meados de outubro. Entretanto, a série vai competir em Le Castellet, Spa, duas vezes na Alemanha – Norisring e Nürburgring – e em Monza.

Paulo Ferreira disse que: “Estamos encantados com esta lista de eventos que mais uma vez nos colocam na posição de oferecer aos nossos concorrentes a oportunidade de correr em alguns dos circuitos mais emblemáticos de toda a Europa. Estamos muito gratos aos promotores do DTM e do GT Open por nos receberem nos seus eventos e estamos confiantes de que a situação permitirá aos fãs dos desportos motorizados regressar às pistas e desfrutar de algumas batalhas próximas entre os pilotos do TCR Europe”

Calendário do TCR Europe 2022

Rondas 1 & 2 – 30 April/1 maio, Autódromo Internacional Algarve, Portimão (c/DTM)

Rondas 3 & 4 – 21/22 maio, Circuit Paul Ricard, Le Castellet (c/GT Open)

Rondas 5 & 6 – 18/19 junho, Circuit de Spa-Francorchamps (c/GT Open)

Rondas 7 & 8 – 2/3 julho, Norisring (c/DTM)

Rondas 9 & 10 – 27/28 agosto, Nürburgring (c/DTM)

Rondas 11 & 12 – 23/25 setembro, Monza ENI Circuit (c/GT Open)

Rondas 13 & 14 – 15/16 outubro, Circuit de Barcelona-Catalunya (c/GT Open)