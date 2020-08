TCR Europa/Paul Ricard: Daniel Lloyd vence Corrida 1

Daniel Lloyd iniciou a sua campanha no TCR Europa da melhor forma possível, assegurando uma vitória autoritária ao volante do seu Honda Civic da Brutal Fish Racing Team, na corrida de abertura da série, que se realizou hoje no Circuito Paul Ricard. Atrás de Lloyd, Mehdi Bennani (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS) e John Filippi (Target Competition, Hyundai i30 N) celebraram também no pódio a sua primeira corrida com novas equipas e novos carros.

Teddy Clairet (Team Clairet Sport, Peugeot 308) alcançou uma brilhante quarta posição no seu circuito ‘caseiro’, batendo a estrela convidada do WTCR, Nestor Girolami (PSS Racing Team, Honda Civic Type R) que foi um substituto de última hora de Victor Davidovski.

Na classificação do campeonato, Lloyd lidera com quatro pontos de avanço em relação a Bennani, enquanto Fillipi está mais quatro pontos atrás, a terceira posição. A Corrida 2 está programada para começar amanhã às 11:15 com transmissão em direto em www.tcr-series.com.

Classificação provisória