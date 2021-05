TCR Europa: Mikel Azcona domina 1ª corrida no Slovakiaring

Partindo da primeira linha da grelha, ao lado de Tom Coronel (Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS), detentor da “pole position”, Mikael Azcona (Volcano Motorsport, CUPRA León Competición) venceu, de forma categórica, a corrida de abertura do TCR Europa, no Slovakiaring, na Esvoláquia, ao bater Nicolas Baert (Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS) por uma margem de 3.370s.

Ainda antes do início da corrida os seguidores da estrela local, Mat’o Homola, ficaram desapontados quando o seu Hyundai i30N teve que ser empurrado para fora da grelha devido a uma fuga de óleo, problema que já havia forçado o piloto a perder a segunda fase da qualificação.

No arranque, Azcona foi mais rápido que Coronel, conseguindo afastar-se e ganhar sucessiva vantagem, enquantomais atrás acontecia uma luta acesa pelos restantes lugares do pódio. Dusan Borkovic, colega de equipa de Coronel, também partiu mal e, num ápice, caiu de quarto para décimo. Ainda na confusão da primeira volta, o russo Klim Gavrilov não conseguiu evitar o toque em vários adversários e acabou por ser forçado a abandonar.

Lá na frente, o piloto holandês do Audi apenas conseguiu manter a segunda posição até à quarta das 10 voltas da corrida, altura em que se viu superado pelo seu colega equipa Nicolas Baert. Mas não se ficou por aí, já que logo a seguir perdia mais dois lugares, ao ser ultrapassado por Dániel Nagy e por Niels Langeveld.

O campeão em título do TCR Europa, Mehdi Bennani, que largou do décimo lugar da grelha, ganhou três posições quando conseguiu levar a melhor sobre o Hyundai Elantra N do seu colega de equipa (Sebastien Loeb Racing) Felice Jelmini.

A estreia no jovem espanhol Isidro Callejas (Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R), que de início chegou a rodar no sétimo lugar, foi prometedora, até fazer uma incursão à relva na sexta volta e saltar numa bossa, algo que acabaria por estar na origem, algum tempo depois, da quebra da suspensão do Honda e ditar uma inevitável desistência.

Nas últimas voltas as atenções concentraram-se na discussão do terceiro lugar, com Langeveld a pressionar Nagy, mas este conseguiu garantir o pódio.

Corrida 1

1º, Mikel Azcona (Volcano Motorsport, CUPRA León Competición) 10 voltas

2º, Nicolas Baert (Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS) + 3.370s

3º, Dániel Nagy (Zengo Motorsport, CUPRA León Competición) + 4.660

4º, Niels Langeveld (Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N) + 5.581

5º, Tom Coronel (Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS) + 12.166

CAMPEONATO

Pilotos

1º, Mikael Azcona, 49 pontos; 2º, Nicolas Baert, 43; 3º, Daniel Nagy, 36; 4º, Tom Coronel, 34; 5º, Neils Lengeveld, 27; 6º, Dusan Borkovic, 25; 7º, Mehdi Bennani, 22; 8ºs, Felice Jelmini eSami Taoufik, 15; 10º, Evgenii Leonov, 11.

Equipas

1º, Comtoyou Racing, 102 pontos; 2º, Sébastien Loeb Racing, 79; 3º, Volcano Motorsport, 60; 4º, Zengo Motorsport, 36; 5º, Brutal Fish Racing Team, 19.

Este domingo, a segunda corrida no Slovakia Ring está agendada para as 12h40 e pode ser acompanhada em livestreaming: https://youtu.be/CdFfRJQX6qo