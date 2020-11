TCR Europa: Mehdi Bennani campeão em Jarama

O marroquino Mehdi Bennani (Audi RS 3 LMS) sagrou-se, este sábado, campeão do TCR Europa na pista madrilena de Jarama, depois de conquistar a segunda posição na última corrida da temporada, sucedendo deste modo ao britânico Josh Files como vencedor desta competição que equivale ao Campeonato da Europa de Turismos. Bennani terminou a época (12 corridas em 6 jornadas) com uma vantagem de 28 pontos face ao francês John Filippi (Hyundai) que tirou excelente partido de largar da pole position para subir ao lugar mais alto do pódio.

Iniciando esta segunda corrida da jornada já na liderança do campeonato, o piloto da equipa Comtoyou Racing partiu da terceira linha da grelha e depressa chegou ao terceiro lugar, conquistando mais um pouco depois, numa altura em que Mike Halder (Honda), o seu grande rival, já se encontrava fora de “combate” na luta pelo título, devido a um despiste, quando era um modesto 10º classificado. À semelhança do sucedido de manhã, na primeira corrida, este último, que chegara a Madrid destacado na liderança do TCR Europa (19 pontos de avanço para Bennani), sucumbiu à pressão nos momentos decisivos, em perfeito contraste com aquele seu rival. O marroquino foi, sem dúvida, o mais regular do ano, já que não conquistou qualquer vitória e apenas subiu ao pódio em três ocasiões. A Comtoyou Racing teve motivos para festejos a triplicar, juntando aquele título ao de melhor equipa que ela também arrebatou e ainda o Troféu Yokohama, atribuído ao estreante melhor classificado, ganho pelo jovem Nicolas Baert.

O brilharete de John Filippi, que fez a festa no pódioem Jarama com Bennani e ainda Julien Briché (Peugeot), permitiu-lhe conquistar a segunda posição final num campeonato extremamente competitivo e, como nos dois anos anteriores, decidido apenas na última corrida da época.

Corrida 2 (classificação)

1º, John Filippi (Target Competition/Hyundai i30 N), 31:22.683

2º, Medi Bennani (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS), + 1.341

3º, Julian Briché (JSB Competition/Peugeot 308), + 2.735

4º, Mikel Azcona (Volcano Motorsport/CUPRA TCR), + 3.162

5º, Nicolas Baert (Comtoyou Racing/Audi RS 3 LMS), + 5.670

6º, Andreas Backman (Target Competition/Hyundai i30 N), + 6.725

7º, Tom Coronel (Boutsen Ginion Racing/Honda Civic Type R FK7), + 7.305

8º, Franco Girolami (PSS Racing Team/Honda Civic Type R FK7), + 9.387

9º, Teddy Clairet (Team Clairet Sport/Peugeot 308), + 11.373

10º, Viktor Davidovski (PSS Racing Team/Honda Civic Type R FK7), + 11.894

TCR Europa (final oficiosa):

1º, Mehdi Bennani, 285 pontos; 2º, John Filippi, 257; 3º, Nicolas Baert, 244; 4º, Mike Halder, 242; 5º, Daniel Lloyd, 212.