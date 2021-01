TCR Espanha passa a série autónoma

A Federação Espanhola de Automobilismo (RFEDA) e o promotor do TCR, o WSC, chegaram a acordo para o TCR Espanha ser uma série autónoma em 2021. Este campeonato será composto por cinco provas, com cada ronda a ser composta por três corridas de 20 minutos mais uma volta.

O TCR Espanha foi uma série que chegou em 2016 e até 2020 era uma categoria do Campeonato de Resistência Espanhol. Agora, irá partilhar a grelha com o Campeonato Espanhol de Carros de Turismo. Para o Presidente da RFEDA, Manuel Aviñó, o sentimento é de otimismo: “Sinto-me otimista quanto à chegada deste campeonato, que terá a sua entidade e relevância própria. Estamos muito honrados por ter chegado a um acordo com o WSC”.

A temporada está pronta para começar em Jarama, onde no ano passado se correu a final do TCR Europa. A seguir a Jarama, o circuito de Navarra, Motorland Aragón, Valência e Barcelona receberão este campeonato.

Calendário do TCR Espanha em 2021

10/11 abril, Circuito del Jarama

29/30 maio, Circuito de Navarra Los Arcos

31 julho/1 agosto, Motorland Aragón

18/19 setembro, Circuito Ricardo Tormo, Valência

13/14 novembro, Circuito de Barcelona-Catalunya