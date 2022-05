TCR Espanha: Gustavo Júnior em 4º na primeira corrida de Jerez | AutoSport

Gustavo Júnior não teve, na tarde deste sábado, um começo auspicioso na segunda jornada do TCR Espanha, no circuito de Jerez de La Frontera, e terminou a primeira de três corridas no quarto lugar, depois de na qualificação ter estado em bom plano.

“Sinceramente, não esperava acabar na quarta posição. Foi uma corrida dura e admito, sem qualquer tipo de desculpas, que hoje tive um dia menos bom. A qualificação até me correu bem, ficando a meio segundo da ‘pole’, mas depois da partida ressenti-me não só do calor que se fazia sentir, mas também do desgaste dos pneus. De início ainda consegui manter o terceiro lugar, mas depois falhei a travagem à entrada da reta da meta, fui ultrapassado pelo Villacieros e nunca mais consegui andar a um bom ritmo”, referiu o piloto da Volcano Motorsport, que largara para esta primeira corrida na terceira posição da grelha (1.53.876), atrás de Alejandro Gepper (1.53.736) e de Isidro Callejas (1.53.224).

A prova foi dominada pelo líder do campeonato e colega de Gustavo Júnior na Volcano Motorsport, Isidri Callejas, mas o jovem piloto de Paços de Ferreira promote não baixar os braços este domingo:

“Amanhã [domingo] é outro dia e estou confiante que conseguirei fazer bastante melhor do que hoje. Para a segunda corrida, já com pneus novos, partirei do segundo lugar da grelha, apostando tudo na conquista de um lugar no pódio. E na terceira logo se verá…”, concluiu Gustavio Júnior.

CLASSIFICAÇÃO(1ª Corrida)

1º, Isidro Callejas (CUPRA Leon Competición TCR), 12 voltas

2º, Alejandro Geppert (Hyundai Elantra N TCR), a 5.818s

3º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), a 17.208

4º, GUSTAVO JÚNIOR (CUPRA Leon Competición TCR), a 30.307

As segunda e terceira corridas desta segunda jornada do TCR Espanha, no circuito de Jerez dela Frontera, disputam-se este domingo, a primeira de manhã (09h40 de Lisboa) e a última ao princípio da tarde (13h05).