TCR Espanha: Gustavo Júnior conquista pódio em Jerez de la Frontera | AutoSport

Gustavo Júnior terminou a segunda ronda do TCR Espanha, em Jerez de la Frontera, na tarde deste domingo, com a conquista de um pódio na terceira e última corrida do programa, depois de um fim de semana bastante positivo em termos de aprendizagem e de evolução.

O jovem piloto de Paços de Ferreira da equipa espanhola Volcano Motorsport arrancou, esta manhã, para a segunda corrida na segunda posição da grelha, mas na primeira curva, e quando tentava chegar à liderança, o toque de um adversário levou-o a fazer um ‘pião’ e cair para o último lugar. “Na segunda corrida, tinha tudo para correr bem, até porque dispunha de pneus novos. Parti bem, mas deitei tudo a perder na primeira curva. Na tentativa de ultrapassar o Villacieros, meti por dentro e ele não me viu, acabando por haver um contacto entre os nossos carros. Fiquei ali, perdi muito tempo e o pior é que a roda dianteira esquerda do CUPRA recuou 8 milímetros. Foi muito difícil, nessas circunstâncias, rodar até ao final”, explicou Gustavo Júnior.

Depois, na terceira corrida, em que largou da terceira posição da grelha, o piloto português da Volcano Motorsport conseguiu mantê-la, apesar da forte pressão, especialmente nas últimas voltas, exercida pelo Hyundai Elantra de Miguel Villacieros.

“A última corrida acabou por salvar o fim de semana, digamos assim, com a conquista de um pódio, mas foi bastante complicado, porque enquanto os adversários alinharam com pneus novos, eu utilizei usados, pois já não dispunha de mais nenhum ‘set’, depois de um deles ter ficado inutilizado nos treinos livres, na sequência da quebra de uma jante. De qualquer modo, na qualificação deu para perceber que não estou longe da concorrência, mas a verdade é que, como diz a equipa, sem fazer mais testes torna-se mais difícil andar ao nível dos pilotos da frente. No cômputo geral, saio de Jerez satisfeito, pois foi um fim de semana bastante produtivo em termos de aprendizagem”, finalizou Gustavo Júnior.

CLASSIFICAÇÕES

2ª Corrida

1º, Alejandro Geppert (Hyundai Elantra N TCR), 12 voltas

2º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), a 2.917s

3º, Isidro Callejas (CUPRA Leon Competición TCR), a 3.171

4º, GUSTAVO JÚNIOR (CUPRA Leon Competición TCR), a 46.651

3ª Corrida

1º, Isidro Callejas (CUPRA Leon Competición TCR), 12 voltas

2º, Alejandro Geppert (Hyundai Elantra N TCR), a 6.274s

3º, GUSTAVO JÚNIOR (CUPRA Leon Competición TCR), a 21.401

4º, Miguel Villacieros (Hyundai Elantra N TCR), a 22.256

A próxima jornada do TCR Espanha será em Aragon, a 3 e 4 de setembro.