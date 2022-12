Rodolfo Ávila encerrou temporada do TCR Asia em Tianma | AutoSport

Rodolfo Ávila encerrou a temporada do TCR Asia no pequeno circuito dos arredores de Xangai de Tianma como o melhor dos MG, tendo sentido vários problemas no seu carro durante toda a ronda dupla da competição.

A jornada dupla disputada no pequeno circuito dos arredores de Xangai ficou comprometida na sessão de qualificação, quando a caixa de velocidades do MG5 XPower TCR deixou de funcionar, atirando o piloto de Macau para o 17º e último lugar da grelha de partida para as duas corridas do programa. Porém, os problemas continuaram nas duas corridas.

“Na primeira corrida diz um bom arranque, mas os problemas de subviragem que sentimos nos treinos livres não foram resolvidos, além do motor ‘cortar’ à saída as curvas. Fui recuperando posições até ao máximo possível”, explicou o piloto que viu a bandeira de xadrez na 9ª posição. “Na segunda corrida, continuaram os problemas de subviragem excessiva, e com o motor a cortar constantemente, ao fim de quatro voltas decidir parar, pois as posições que recuperava na parte sinuosa da pista, perdia na recta da meta”.

A MG XPower Racing estreou este ano o MG5 XPower TCR, um carro que acusou diversos problemas de juventude ao longo da temporada, não tendo sido uma ameaça ao domínio da equipa oficial da Lynk & Co.

“O MG5 tem bastante potencial, mas o desenvolvimento do carro foi prejudicado pelas restrições da pandemia. Acabamos por utilizar as corridas como testes. Não houve prova nenhuma em que não tivesse problemas no meu carro e o mesmo aconteceu com os meus companheiros de equipa. Dadas as circunstâncias, as duas vitórias que consegui este ano e o pódio no Grande Prémio de Macau acabam por ser excelentes resultados e que demonstram que sem problemas também podemos lutar pelas primeiras posições”, concluiu Rodolfo Ávila.

Com dois triunfos, um em Zhuhzou e outro em Zhejiang, Rodolfo Ávila terminou o TCR Asia de 2022 na quarta posição, sendo o melhor classificados dos cinco pilotos que defenderam as cores da MG XPower Racing esta temporada.

CLASSIFICAÇÃO DE PILOTOS:

1 – David Zhu – Shell Teamwork Lynk & Co Racing – 209 pontos

2 – Zhang Zhi Qiang – Shell Teamwork Lynk & Co Racing – 194 pontos

3 – Sunny Wong – Shell Teamwork Lynk & Co Racing – 156 pontos

4 – RODOLFO ÁVILA – MG 6 XPOWER TCR – 104 pontos

5 – YAN Chuang – Fancy – 99 pontos

CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAS:

1 – Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport – 493 pontos

2 – MG XPOWER – 309 pontos