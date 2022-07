Rodolfo Ávila ‘dá’ primeira vitória ao novo MG5 XPower TCR | AutoSport

No Circuito Internacional de Zhuzhou, Rodolfo Ávila ofereceu a primeira vitória da temporada à MG XPower Racing, conquistando o primeiro triunfo do novo modelo MG5 XPower TCR em competição.

Contudo, foi tudo menos fácil o arranque de temporada do piloto português no Campeonato TCR Asia. Com o estreante MG5 XPower TCR a acusar os normais problemas de juventude, o atual campeão em título do TCR China e a sua equipa tiveram que ultrapassar um fim de semana de quatro corridas no circuito da província de Hunan.

Para a primeira corrida da nova temporada, arrancando do 13º posto, Rodolfo Ávila aproveitou o facto da pista estar molhada para subir posições. Um lugar no pódio parecia possível, mas um toque por trás, dado por um adversário que falhou uma travagem, atirou o MG5 XPower TCR para um inevitável pião. A corrida do piloto da RAEM teria um término prematuro segundos depois ao ser atingido por um outro concorrente. Este acidente também comprometeu a segunda corrida do dia, pois o carro construído na China acusou as mazelas da corrida matinal.

Recuperado o carro para a segunda metade do evento, por estratégia da equipa, Rodolfo Ávila qualificou-se na 10ª posição, o que lhe permitia arrancar do primeiro lugar para a quarta corrida do campeonato. A fiabilidade do MG5 XPower TCR #20 não pregou nenhuma partida na primeira das duas corridas de domingo e o piloto de Macau viu a bandeira de xadrez na quinta posição. Porém, o melhor estava guardado para o fim.

Na última corrida do dia, Rodolfo Ávila fez uma partida menos boa, foi ultrapassado por um adversário, mas na terceira curva voltou a passá-lo, sem mais perder o comando. Nem um Safety-Car, que retirou a vantagem de cinco segundos construída até ali, travou a caminhada de Rodolfo Ávila para a vitória.

“Acabou por ser uma vitória fácil, num fim de semana que foi tudo menos fácil. Este resultado mostra o potencial que o carro tem, mas todos temos a consciência que ainda há muito trabalho a fazer para termos um carro fiável e capaz de ombrear de igual para igual com a concorrência”, afirmou o piloto da RAEM.

Após esta jornada em Zhuzhou, o campeonato continua em setembro no moderno circuito de Ningbo.