Revelados os detalhes do TCR World Tour | AutoSport

O promotor do TCR World Tour, a WS, revelou mais detalhes sobre a primeira temporada desta competição, que terá início no Autódromo Internacional do Algarve durante a ronda inaugural do TCR Europe em Portimão, e que será a via prioritária para ter acesso à final mundial. O TCR World Tour premiará o melhor piloto e equipa no final dos nove eventos da temporada. Anunciado no ano passado, o TCR World Tour toma o lugar do extinto FIA WTCR, sendo esta a primeira temporada desde 2000 que não haverá um título FIA atribuído às competições de carros de turismo.

Serão no máximo 16 os inscritos para a primeira temporada do TCR World Tour, sendo a data final para inscrições o dia 28 de fevereiro. As provas utilizarão o regulamento desportivo de cada campeonato local a que o evento pertence.

Em relação ao formato do evento, a qualificação será sempre composta por duas partes – primeiro a Q1 e passando os apenas os 12 pilotos mais rápidos para a Q2 – com duração de 20 minutos mais 10 minutos, exceto no caso do TCR Asia Challenge em que a Q1 se realiza durante 30 minutos e a Q2 em 15 minutos. Cada evento será composto por duas corridas de 55km nas provas europeias e asiáticas e 30 minutos mais 1 volta no caso da América do Sul. Na Austrália as corridas serão ligeiramente diferentes: três corridas de 30 minutos cada no caso da primeira ronda naquele país e três corridas de 21 voltas em Bathurst.

Todos os pilotos que competem nos eventos do TCR World Tour são elegíveis para somar pontos no TCR World Tour e no Ranking Mundial do TCR. Os inscritos do TCR World Tour durante a temporada completa não são elegíveis para somar pontos para a série local TCR que acolhe o evento. Os pontos do Ranking TCR World Tour atribuídos nos eventos do TCR World Tour são aumentados em 50% em comparação com os atribuídos nos outros eventos do Ranking TCR World Tour.

Os pilotos que competirão na temporada completa do TCR World Tour estão sujeitos à atribuição de ‘Peso de Compensação’ que se baseia nos tempos por volta mais rápidos da qualificação do evento anterior do TCR World Tour.

Após o nono evento, os primeiros 15 pilotos da classificação geral do TCR World Tour qualificam-se diretamente para a corrida final. A eles juntar-se-ão os primeiros 15 classificados do TCR World Ranking, após o play-off.

Qualificação:

TCR Europe: Q1 (20 min.) + Q2 (10 min. / 12 pilotos mais rápidos)

TCR Itália: Q1 (20 min.) + Q2 (10 min. / 12 pilotos mais rápidos)

TCR América do Sul: Q1 (20 min.) + Q2 (10 min. / 12 pilotos mais rápidos)

TCR Austrália: Q1 (20 min.) + Q2 (10 min. / 12 pilotos mais rápidos)

TCR Asia Challenge: Q1 (30 min.) + Q2 (15 min. / 12 pilotos mais rápidos)

Corridas:

TCR Europe: 2 x 55 km

TCR Itália: 2 x 55 km

TCR América do Sul: 2 x 30 min. + 1 volta

TCR Austrália: 3 x 30 min.

TCR Austrália, Bathurst: 3 x 21 voltas

TCR Asia Challenge: 2 x 55 km

Sistema de pontuação

Qualificação: 1º/15 pts; 2º/10 pts; 3º/8 pts; 4º/6 pts; 5º/4 pts; 6º/2 pt

Corridas: 1ª/30 pts; 2ª/25 pts; 3ª/22 pts; 4ª/20 pts; 5ª/18 pts; 6ª/16 pts; 7ª/14 pts; 8ª/12 pts; 9ª/10 pts; 10ª/8 pts; 11ª/6 pts; 12ª/4 pts; 13ª/3 pts; 14ª/2 pts; 15ª/1 pt