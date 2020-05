Paulo Ferreira (TCR Europa): “Enquanto as restrições não forem levantadas, criar um Europeu não é tarefa fácil”

Paulo Ferreira, promotor do TCR Europa, conversou com o 16Valvulas/AutoSport, onde explicou as ‘nuances’ da competição e do seu futuro próximo. Enquanto não se reúnem as condições para arrancarem as provas ‘reais’, continua a decorrer o TCR Europe SIM Racing, que hoje tem mais uma prova às 19:00 (Central European Time) no circuito cirtual do Red Bull Ring. Dániel Nagy regressa para defender a sua liderança depois de ter vencido as duas corridas de abertura no seu BRC Racing Team Hyundai i30 N… digital. Ouça a entrevista.

