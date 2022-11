Nova vitória para Rodolfo Ávila com a MG no TCR Asia | AutoSport

Em vésperas do 69º Grande Prémio de Macau, Rodolfo Ávila voltou a vencer, numa jornada marcada por diversos problemas técnicos no novo MG5 XPower TCR que impediram melhores resultados.

Na segunda prova da temporada, Rodolfo Ávila voltou a subir ao degrau mais alto do pódio no campeonato TCR Asia International Series que este fim de semana disputou uma jornada de quatro corridas no Circuito Internacional de Zhejiang, na República Popular da China.

Apesar deste brilhante resultado, que representou o segundo triunfo da temporada do novo MG5 XPOWER TCR, o fim de semana foi particularmente complicado para a equipa MG XPOWER Racing, com o seu novo carro a apresentar diversos problemas técnicos, fruto da sua ainda juventude e desenvolvimento condicionado pela pandemia.

Depois de duas sessões de qualificação, no sábado, em que Rodolfo Ávila teve que se esforçar para rodar nos tempos dos dez primeiros, o piloto da RAEM teve um final da primeira corrida prematuro, pois o veio de transmissão do MG5 XPOWER TCR nº20 cedeu ao fim de quatro voltas. Para a segunda corrida de sábado, Rodolfo Ávila largou da “pole-position”, mas perdeu duas posições logo nos primeiros metros, posições essas que recuperou ainda nos momentos iniciais. O piloto português soube gerir a sua corrida e com muito esforço obteve o seu segundo triunfo do ano.

“Esta vitória só foi possível porque foi numa corrida em que arrancamos com a grelha invertida”, reconheceu Rodolfo Ávila. “Este fim de semana não tivemos andamento para acompanhar os Lynk & Co oficiais e mesmo alguns carros dos pilotos privados. Apesar da vitória, foi tudo menos uma corrida fácil, pois comecei a ter dificuldades com os travões a cinco voltas do fim e cheguei mesmo a sair de pista por duas ocasiões.”

No domingo o programa repetiu-se com novas sessões de treinos livres, qualificação e duas corridas. Os diversos problemas sentidos no sábado repetiram-se no domingo, com o difusor dianteiro do MG5 a ceder na primeira corrida, ditando o abandono à décima volta do único piloto de Macau a correr no TCR Asia esta temporada. Arrancando do terceiro lugar para a última corrida do fim de semana, o piloto lusófono da MG XPOWER Racing terminou às portas do pódio, no quarto lugar, debatendo-se ao longo das 18 voltas com um carro pouco cooperante.

“Tivemos muitos problemas durante o fim de semana e os resultados de domingo demonstraram isso mesmo. Na primeira corrida, o carro perdeu o ‘front splitter’ e não dava para continuar. Na segunda, para além do motor cortar no gancho e perder potência, o carro estava com imensa subviragem e não tivemos andamento para rivalizar com os Lynk & Co”, explicou Rodolfo Ávila que foi novamente o melhor classificado da marca sino-britânica.

O campeonato TCR Asia International Series prossegue dentro de duas semanas num dos grandes palcos mundiais das corridas de carros de Turismo. A nona e a décima corrida da temporada vão ser disputadas dentro do programa do Grande Prémio de Macau, no desafiante e inigualável Circuito da Guia, circuito em que Rodolfo Ávila fez a sua estreia nos automóveis há precisamente duas décadas.