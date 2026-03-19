Mugello recebe arranque da época do TCR Europe com grelha de luxo

Campeonato apresenta 24 inscritos e novo equilíbrio de forças

O TCR Europe Touring Car Series 2026 arranca este fim de semana no Autódromo de Mugello, em Itália, marcando a estreia do circuito no calendário e um dos arranques de temporada mais competitivos dos últimos anos. Com 24 carros inscritos, o campeonato europeu de carros de turismo inicia uma nova era após a saída do campeão em título Jenson Brickley, que ascende ao Kumho FIA TCR World Tour como parte do prémio conquistado em 2025.

A equipa campeã em título, Monlau Motorsport, enfrenta a pressão natural de defender ambos os troféus — de pilotos e equipas — apostando numa formação renovada. Marco Butti, vice-campeão do ano passado, junta-se à estrutura espanhola ao lado de Viktor Andersson, em transição da sua equipa familiar, e do estreante Adam Shepherd, campeão do TCR UK. Para o diretor desportivo da equipa, “a prioridade é manter o nível de consistência e lutar de novo pelo título desde a primeira corrida”.

Equipas reforçadas e novos protagonistas

Outras formações de topo também surgem fortalecidas. A ALM Motorsport, vencedora do título de equipas em 2024, alinha igualmente três viaturas, lideradas por Ruben Volt e Max Hart, aos quais se junta o regressado Mike Halder, piloto alemão que participou na primeira temporada do campeonato em 2016.

Os Honda Civic Type R FL5 TCR serão novamente presença significativa, com o RC2 Racing Team a inscrever três pilotos — Felipe Fernández, Víctor Fernández e o estreante Victor Chan, o primeiro representante da China continental a correr a tempo inteiro na série. A estrutura apoiará ainda a estreia da equipa argentina Squadra Martino, que alinhará Tiago Pernía, filho do consagrado piloto Leonel Pernía.

Diversidade e experiência marcam o pelotão

Entre as novidades figuram o regresso da SP Compétition, com o estreante Tom Chiappe e Mikhail Simonov, duas vezes campeão nacional, e a entrada da francesa Herrero Racing, que aposta em Victor Weyrich no seu primeiro contacto com o TCR. O BRC Racing Team, parceiro da Hyundai Motorsport, regressa a tempo inteiro com Alex Ley e Gabriele Covini, enquanto os sul-coreanos Solite Indigo Racing mantêm os irmãos Junesung e Junui Park.

A grelha completa-se com os Audi RS 3 LMS TCR das equipas AIKOA Racing e PMA Motorsport, que integram nomes como Giacomo Prandelli, Nicola Baldan e Nicolas Taylor. A ausência de última hora da Clairet Sport, vice-campeã em 2025, reduz o número de entradas para 24 — duas abaixo do limite máximo.

O campeonato, que termina em outubro no Circuit de Barcelona-Catalunya, promete sete meses de intensa competição entre experiência, juventude e talento emergente no panorama europeu dos turismos.