Lynk & Co reforça aposta no novo 03+ TCR e os rumores da entrada no WRC

A Lynk & Co deu mais um passo na sua internacionalização desportiva com a apresentação do novo 03+ TCR, o primeiro carro de competição da categoria desenvolvido de forma independente por um construtor chinês, ao mesmo tempo que se fala da hipótese de a marca avançar para o Mundial de Ralis em 2027.

Lynk & Co 03+ TCR primeiro TCR “100% chinês”

O novo Lynk & Co 03+ TCR foi apresentado em Hangzhou, na China, durante o evento Lynk & Co Fans Party, e nasce a partir da terceira geração do modelo de estrada. O projeto está a ser desenvolvido internamente pela Teamwork Motorsport, estrutura sediada em Hong Kong e na China continental, que soma já vários anos de experiência competitiva com os modelos da marca em campeonatos TCR.

Trata‑se do primeiro carro TCR concebido e desenvolvido de forma independente por um fabricante automóvel chinês, assumindo‑se como máquina “ready‑to‑race” para programas em campeonatos nacionais, regionais e internacionais. As primeiras unidades de cliente têm entrega prevista para abril de 2026, sinalizando a vontade da Lynk & Co em manter uma presença forte e estruturada nos turismos de regulamentação TCR.

O WSC Group, detentor do conceito TCR, saudou publicamente o compromisso renovado da marca, sublinhando que o historial de sucesso da Teamwork Motorsport com os modelos Lynk & Co é prova da competência técnica e profissionalismo da operação.

Grupo Geely e ambição além dos turismos

A Lynk & Co integra o universo do Grupo Geely, conglomerado chinês que também controla marcas como Volvo, Polestar e Lotus, com forte base de engenharia no norte da Europa. A ligação ao desporto motorizado tem sido particularmente visível através da Cyan Racing, com múltiplos títulos mundiais em WTCR e TCR World Tour, e agora com o reposicionamento em torno do novo Preface TCR e do 03+ TCR.

Esta base técnica e industrial, combinada com a experiência desportiva acumulada em plataformas globais, é vista no paddock como um trunfo que permite à marca considerar, a médio prazo, uma diversificação para além dos turismos, incluindo ralis de topo.

Possível entrada no WRC em 2027

Em paralelo ao programa de turismos, multiplicam‑se as indicações de que a Lynk & Co poderá avançar para o WRC a partir de 2027, coincidindo com o novo ciclo regulamentar da disciplina. O cenário mais apontado passa por uma parceria com a M‑Sport, estrutura britânica que desde há décadas representa a Ford no Mundial de Ralis.

A base destes rumores está na incerteza sobre o futuro da Ford no WRC, numa altura em que a marca norte‑americana concentra grandes recursos no regresso à Fórmula 1 em 2026, em parceria com a Red Bull, e em programas como o Dakar. Com a homologação do atual Fiesta Rally2 a aproximar‑se do fim e sem sucessor ainda definido, tem ganho força a ideia de uma eventual saída gradual da Ford do plantel oficial de ralis, abrindo espaço a um novo construtor.

O diretor desportivo da M‑Sport, Richard Millener, tem reiterado que o “plano A” continua a ser manter a ligação à Ford, mas admite que a estrutura precisa de estar preparada para alternativas se a marca americana decidir reduzir ou terminar o seu envolvimento após 2026.

Caso a Ford abandone, para a M‑Sport, a Lynk & Co surge como candidata natural.

É uma marca com ambição global e pertença a um grupo com forte capacidade financeira e de I&D.

Tem histórico de sucesso nos turismos, demonstrando compreensão de programas cliente e plataformas mundiais.

Há interesse estratégico da FIA em atrair um grande fabricante chinês para o WRC, num contexto em que o novo regulamento de 2027 aposta em custos mais baixos (teto de cerca de 400 mil euros por carro) e chassis tubulares comuns para facilitar a entrada de novas marcas.

​O modelo de negócio mais provável replicaria a estrutura atual da M‑Sport desenvolvimento, construção e operação a partir de Dovenby Hall, no Reino Unido, com carroçaria e branding Lynk & Co, posicionando o projeto como primeira grande incursão chinesa na categoria máxima dos ralis.

​

Publicações especializadas europeias referem que já poderão existir conversações exploratórias com potenciais novos construtores para o ciclo de 2027, entre os quais a Lynk & Co surge de forma recorrente. A combinação entre o lançamento do novo 03+ TCR, o reforço do investimento do Grupo Geely nos turismos e a redefinição das regras do WRC cria um contexto propício para que a marca chinesa avalie seriamente um programa em ralis de elite.

