Lynk & Co Cyan Racing regressa à competição no TCR World Tour | AutoSport

O regresso da Lynk & Co Cyan Racing à competição está confirmado, depois da estrutura ter abandonado a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) da FIA levantando algumas questões sobre a segurança dos pneus utilizados na competição que chegou ao fim em 2022. A estrutura vai marcar presença no TCR World Tour, que vai passar pelo Autódromo Internacional do Algarve.

“Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa cooperação bem sucedida e a longo prazo com a Lynk & Co e a Geely Group Motorsport nas competições mundiais de carros de turismo no novo e emocionante TCR World Tour de 2023 e nas próximas épocas”, disse Fredrik Wahlén, Diretor de Equipa da Cyan Racing. “Este é o nível mais alto das corridas de carros de turismo e com novos regulamentos desportivos, bem como pneus novos em comparação com o WTCR, não temos dúvidas de que a competição será extremamente dura”.

O TCR World Tour evoluiu do WTCR para ser o pináculo das corridas internacionais de carros de turismo a partir de 2023, mas tem ainda confirmadas duas equipas. Além da Lynk & Co Cyan Racing, a Comtoyou Racing já o tinha feito antes. Cyan Racing conquistou sete títulos mundiais, mais recentemente os títulos de pilotos e equipas de 2021 com a Lynk & Co.

“Apoiamos totalmente a Cyan Racing na decisão de entrar no TCR World Tour, abrindo um novo capítulo de uma viagem extremamente bem sucedida entre a equipa e a Lynk & Co. que começou em 2018”, disse Alexander Murdzevski Schedvin, responsável do Geely Group Motorsport. “A decisão da Lynk & Co Cyan Racing de entrar no TCR World Tour sublinha ainda mais o nosso compromisso com as corridas de carros de turismo como uma plataforma de marketing de produto sem paralelo”.

O TCR World Tour 2023 irá correr em circuitos nos continentes da Ásia, Europa, Oceania e América, começando a temporada entre os dias 28 e 30 de abril em Portimão. O calendário completo de nove fins de semana de corridas será confirmado nos próximos meses pelos promotores, visto que ainda só estão anunciados os circuitos de Spa-Francorchamps e Hungaroring, com o TCR Europe, além do AIA, e de Bathurst na Austrália.

O alinhamentos dos pilotos da Lynk & Co Cyan Racing para o TCR World Tour serão comunicados mais tarde.