Lynk & Co Cyan Racing completa alinhamento para o TCR World Tour | AutoSport

Yann Ehrlacher e Santiago Urrutia completam o alinhamento de quatro carros da Lynk & Co Cyan Racing para a temporada inaugural do TCR World Tour, juntando-se aos já confirmados Thed Björk e Ma Qing Hua.

Os quatro pilotos estarão aos comandos da nova geração do Lynk & Co 03 TCR, que foi revelada na semana passada, um carro projetado e construído pela Geely Group Motorsport.

“Yann e Santiago são sem dúvida dois dos melhores pilotos de carros de turismo do mundo e esperamos continuar a nossa estreita e bem sucedida cooperação com eles”, disse Fredrik Wahlén, Team Manager da Lynk & Co Cyan Racing. “Temos um forte alinhamento para a primeira temporada do TCR World Tour, um pré-requisito para o que será um dos campeonatos mais difíceis que alguma vez enfrentamos. Estamos orgulhosos de embarcar nesta viagem com o novo TCR Lynk & Co 03, marcando o quinto ano do nosso bem sucedido programa da Lynk & Co Cyan Racing”.

A temporada inaugural do TCR World Tour terá início em Portimão, entre 29 e 30 de abril, num total de nove fins de semana de corridas na Europa, América do Sul, Oceânia e Ásia.