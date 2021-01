Luso-moçambicano nas 24 Horas do Dubai

Rodrigo Almeida tomará nas 24 Horas do Dubai, prova que se realiza no próximo fim-de-semana, dano início à temporada deste ano das 24H Series.

O piloto de dezasseis anos disputou no ano passado o TCR Endurance, tendo vencido a sua primeira prova, que se disputou em Misano, em agosto.

Em 2021 jovem luso-moçambicano continua sobe um degrau na sua carreira, mantendo-se no endurance, mas passando para os GT, ao participar na ronda do Médio Oriente das 24H Series aos comandos de um BMW M4 GT4 da 3Y Technology, equipa francesa que tem também uma base no Dubai.

Rodrigo Almeida, que participou também em 2020 no TCR Ibérico, terá como colegas de equipa com Gilles Vannelet, Gilles Lallement, Vincent Piemonte e Thomas Sorensen. O programa oficial das 24 Horas do Dubai terá o seu início na próxima quinta-feira, com as sessões de treinos-livres, realizando-se a corrida na sexta-feira a partir das 11h00, Hora de Lisboa, com transmissão em directo no canal de Youtube da competição.