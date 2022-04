Gustavo Moura Júnior na equipa campeã da Europa de TCR | AutoSport

Gustavo Moura Júnior concluiu esta 3ª feira, no circuito de Navarra, o segundo teste ao volante do CUPRA Leon Competición da Volcano Motorsport, com a qual disputará o TCR Espanha em 2022, estando ainda em aberto a sua participação no TCR Europe com a mesma equipa.

Aos 17 anos, o jovempiloto de Paços de Ferreira vai dar um salto qualitativo na suacarreira, depois de duas épocas ao volante de um Picanto, na KIA Cup, e de no final do último ano brilhar ao mais alto nível, quando correu pela primeira vez no Hyundai Elantra N TCR que o seu pai (Gustavo Moura) levara ao título de campeão na SuperCars Endurance. Então, na última jornada do TCR Espanha,em Barcelona,Gustavo Júnior encerrou 2021 com chave de ouro, ao subir ao pódio na terceira corrida.

Já sob contrato com a Volcano Motorsport, equipa que em 2021 se sagrou campeã do TCR Europe com o espanhol Mikel Azcona, Gustavo Júnior teve o primeiro contacto com o CUPRA Leon Competición TCR em março passado, na pista de Barcelona.

“O CUPRA é diferente do Hyundai, tem um grande potencial e a equipa Volcano, que conquistou o título europeu de pilotos na época passada, dispensa apresentações, o que diz tudo sobre o seu elevado nível. Acredito que reunirei todas as condições para conseguir ser rápido”, começou por referir o jovem piloto da Volcano Motorsport.

Em Navarra, nos testes oficiais do TCR Espanha, delineados para pilotos e equipas também ficarem a conhecer os pneus Kumho, Gustavo Júnior esteve em confronto direto na pista com dois dos seus futuros rivais aquele campeonato, Miguel Villacieros e Alejandro Geppert, ambos nos Hyundai Elantra N TCR da Teo Martin Motorsport, e não se saiu nada mal…

“O balanço deste dia de ensaios é positivo, pois evoluí da minha adaptação ao CUPRA e constatámos que estou no ritmo dos adversários. A minha volta mais rápida foi um pouco melhor que a dos Hyundai. Agora, apenas necessito de ser consistente. Sinto-me confiante para iniciar o TCR Ibérico. Com calma e sem pressão, julgo queosresultadosirãoaparecernaturalmente”, concluiu Gustavo Jr.

A Época competitiva do piloto português da Volcano Motorsport tem início a 23 e 24 deste mês de abril, no circuito madrileno de Jarama, palco da abertura do TCR Ibérico, seguindo-se depois mais quatro fins de semana: Jerez de la Frontera, Aragon, Navarra e Barcelona. Em cada uma destas jornadas disputam-se três corridas, sendo a primeira no sábado e as restantes no domingo.