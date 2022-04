Gustavo Júnior no arranque do TCR Espanha | AutoSport

É já este próximo fim de semana (23/24 abril), no circuito madrileno de Jarama, que Gustavo Júnior inicia a sua época desportiva no TCR Espanha, ao volante de um CUPRA Leon Competición da equipa Volcano, disputando três corridas em cada uma das cinco jornadas do campeonato.

Antevê-se um duelo empolgante entre os pilotos da Teo Martin Motorsport, que inscreve dois Hyundai Elantra N TCR para Miguel Villacieros e Alejandro Geppert, e os da Volcano Motorsport, equipa campeã do TCR Europe,cujos CUPRA León Competición TCR estarão entregues a Isidro Callejas,Gustavo Júnior e Klim Gavrilov. O jovem piloto de Paços de Ferreira é não apenas o’mais novo (17 anos)do campeonato,mas também o menos experiente se comparado com os seus colegas da Volcano, ambos com uma época no TCR Europe e Callejas Até Conquistou o título reservado aos rookies.Contudo, muito seguro de si, Gustavo Júnior Deu boas indicações nos testes de pré-época realizados em Aragón et vindo a preparar esta estreia com empenho e determinação:

“Tenhocumprido um programa depreparaçãofísica, além de irváriasvezesaosimulador e de visionar vídeos de corridas em Jarama, uma pista onde nunca competi”, começou por declarar, confessando de seguida:

“Nervoso? Não, nervoso não, mas sim um pouco ansioso, dado que estou apostado em fazer o melhor possível e consciente que uma semana depositei uma jornada ainda mais importante, ao participar na primeira jornada do TCR Europe, em Portimão”.

Gustavo Júnior está consciente do que espera Jarama, na abertura do TCR Espanha.

“Vai haver um grande equilíbrio de andamentos e prevejo um fim de semana renhido em termos competitivos. Os Adversários são fortes e apresentam um palmarés de respeito, como o Isidro e o Gavrilov, mas espero andar no nível deles e, caso surja a oportunidade, atém à frente. Estou otimista e um dos principais objetivos é concluir as três corridas, de modo a pontuarem todas elas, pensando no Campeonato”.

A primeira das três corridas (20 minutos + 1 volta) da jornada inaugural do TCR Espanha, no circuito de Jarama, está agendada para a tarde de sábado (17h35 portuguesas), sendo as restantes no domingo: a segunda corrida de manhã (10h10) e a terceira e última princípio da tarde (13h50).