GP Macau: Norbert Michelisz vence TCR World Tour, vitória de Borković na Corrida 2

Norbert Michelisz conquistou o título do Kumho FIA TCR World Tour 2024 numa corrida final adiada em Macau, depois de terminar em quinto, com o seu rival Thed Björk três lugares atrás de si, em oitavo.

Na classificação final, Michelisz venceu com 11 pontos de vantagem sobre Björk, com Azcona a garantir o terceiro lugar.

Foi uma corrida ‘molhado para seco’ em que uma estratégia da GOAT Racing para correr com pneus slick resultou num 1-2-3 final com Dušan Borković a marcar a sua primeira vitória no World Tour à frente dos colegas de equipa Esteban Guerrieri e Marco Butti.

Com a chuva a cair forte durante toda a manhã, a corrida foi adiada com as condições consideradas demasiado perigosas e acabou por ser adiada duas horas, começando atrás do safety car. Nessa altura, as condições melhoravam e vários pilotos optaram por pneus slick, enquanto a decisão conservadora dos candidatos ao título foi a de começar com pneus de chuva.

O safety car saiu na terceira volta, com Andy Yan Cheuk Wai a liderar a partir da pole position invertida, à frente do seu colega de equipa Martin Cao Hong Wei.

Antes da curva de Lisboa, Nestor Girolami, com pneus slicks, ficou logo atrás do seu colega de equipa Michelisz para defender a sua posição, enquanto na frente, Cao, que perseguia o título TCR China, ultrapassou o seu colega de equipa Yan na liderança da geral.

Mais abaixo no top 10, Azcona passou Yann Ehrlacher em Lisboa na volta 4, com Ehrlacher a ficar imediatamente atrás de Björk, enquanto os dois carros de Rob Huff e Zhang Zhen Dong se retiraram com danos após uma colisão.

Na volta 5, Yan saiu do caminho de Ma Qing Hua e Borković, que passou Ma para segundo e depois ultrapassou Cao para a liderança. Depois, Ma ultrapassou Cao, que começou a descer na ordem. Na 7ª volta, Guerrieri passou de sétimo para segundo em apenas uma volta, com Butti a reboque, enquanto despromoviam Ma para quarto.

Na volta seguinte, Ehrlacher caiu para décimo depois de tocar no muro de pneus, enquanto Max Hart, que tinha acabado de passar Cao e liderava o TCR Asia, bateu na barreira e parou na pista, causando um período de safety car no final da nona volta. A corrida foi reiniciada para a última volta, mas não houve alterações críticas, com Borković a liderar à frente de Guerrieri e Butti, enquanto o quinto lugar de Michelisz foi suficiente para selar o título.

Corrida 2

Dušan Borković (GOAT Racing, Honda Civic Type R FL5), 12 voltas Esteban Guerrieri (GOAT Racing, Honda Civic Type R FL5), 3.568 Marco Butti (GOAT Racing, Honda Civic Type R FL5), 4.108

FOTO WSC/Jun Qian Motorsport