GP de Macau Thed Björk vence a 1ª corrida do TCR World Tour

Thed Björk vence em Macau e deixa o título do TCR World Tour ainda mais ao rubro

A lendária pista de Macau foi palco de uma corrida eletrizante na penúltima etapa do Kumho FIA TCR World Tour, com Thed Björk a realizar uma boa performance. Liderando de fio a pavio, Björk não só conquistou a vitória, mas também reduziu para cinco pontos a diferença que o separa do líder do campeonato, Norbert Michelisz.

A decisão promete ser intensa na última corrida da temporada, agendada para amanhã.

A festa também foi da Lynk & Co Cyan Racing, que, com o primeiro lugar de Björk e o quarto de Yann Ehrlacher, garantiu o bicampeonato de equipas, solidificando sua supremacia na categoria.

Desde a pole position, Björk segurou a liderança na corrida rumo à T1, deixando Mikel Azcona em segundo, enquanto Michelisz superava Ehrlacher para assumir o terceiro lugar. Mais atrás, o caos começou Ma Qing Hua, partindo da oitava posição, ficou parado e acabou colidindo com a Honda de Gary Kwok, que por sua vez atingiu o Hyundai de Benny Santoso. Tanto Ma quanto Kwok foram obrigados a abandonar a prova.

Enquanto isso, na icónica curva do Hotel Lisboa, Björk manteve a liderança, resistindo a um leve toque de Azcona. Atrás deles, Esteban Guerrieri tentava ganhar terreno, mas uma disputa tripla na curva de São Francisco terminou de forma catastrófica. Guerrieri viu o seu carro girar e sofrer um impacto que destruiu a roda traseira direita, resultando numa colisão massiva que forçou a bandeira vermelha. O incidente eliminou nove carros, incluindo os de Guerrieri, Marco Butti e Rob Huff, transformando a pista num cenário autêntica ‘carnificina’.

Recomeço sob tensão

Após a interrupção, a corrida reiniciou-se com Björk no controlo e Azcona protegendo Michelisz da pressão de Ehrlacher. Apesar de danos no carro, Rob Huff impressionou ao ganhar posições, superando Martin Cao e perseguindo o quinto lugar de Néstor Girolami. Já Dušan Borković, sobrevivente do tumulto inicial, encontrou espaço para ultrapassar Cao nas voltas finais, enquanto o piloto chinês focava na disputa pelo título local com Jason Zhang.

Final de tirar o fôlego

Björk manteve a calma e cruzou a meta em primeiro, com Michelisz e Azcona completando o pódio. Com a vitória, o sueco colocou ainda mais pressão sobre Michelisz na luta pelo título, enquanto Azcona e Ehrlacher, empatados em terceiro na classificação geral, têm hipóteses matemáticas de conquistar o campeonato com uma vitória na corrida final. Esteban Guerrieri, por outro lado, disse adeus às suas aspirações de título após os infortúnios de hoje.

Duelos locais e glória no TCR Ásia

No TCR China, Martin Cao venceu Zhang Zhi Qiang e ampliou sua liderança na tabela para dez pontos. Enquanto isso, Zhang Zhen Dong brilhou ao terminar em 11º geral, garantindo o título do TCR Ásia, beneficiado pelo abandono de seu companheiro de equipe Max Hart.

O último capítulo desta temporada épica será escrito amanhã, às 11h locais (04h CET), com os pilotos do TCR China, Cao e Andy Yan, largando na primeira fila. A expectativa é alta, e o título do TCR World Tour ainda está em aberto. Que comecem as batalhas finais!

Macau – Corrida 1

Thed Björk (Lynk & Co Cyan Racing, Lynk & Co 03 FL), 11 voltas

Norbert Michelisz (BRC Hyundai Squadra Corse, Hyundai Elantra N), 1.874

Mikel Azcona (BRC Hyundai Squadra Corse, Hyundai Elantra N), 2.529