FIA TCR World Tour vai arrancar no México, Vila Real “cá te espera…”

A temporada 2025 do Kumho FIA TCR World Tour vai arrancar na Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, este fim de semana. A competição que passa por Portugal, Vila Real, em julho, arranca no México antes de três eventos de seguida na Europa. Em 2025, o Kumho FIA TCR World Tour visitará pela primeira vez o México e a Coreia do Sul, para além de regressar a Portugal fá-lo também à Austrália e correrá em Monza, o Templo da Velocidade, em Itália.

Este ano, a competição apresenta o formato de três corridas – que foi utilizado pela última vez em 2023 – quando o World Tour visitou a Austrália. Este formato será utilizado novamente em três outros eventos, em Espanha, Coreia do Sul e Austrália.

A formação das grelhas para as duas primeiras corridas baseia-se, como habitualmente, nos resultados da Qualificação, com os dez primeiros invertidos para a Corrida 2, enquanto a grelha para a Corrida 3 é determinada pela soma dos pontos marcados na Qualificação, na Corrida 1 e na Corrida 2.

Norbert Michelisz, vencedor de dois títulos consecutivos do World Tour, defende a sua coroa ainda ao volante do seu Hyundai Elantra N, assistido pela BRC Hyundai N Squadra Corse, que também conta com dois outros carros para Mikel Azcona e Néstor Girolami.

O vice-campeão do ano passado, Thed Björk, lidera a equipa Lynk & Co Cyan Racing, que conta com o quarteto de pilotos confirmado: Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua e Santiago Urrutia. A sua missão é conservar o título de equipas e somar o título de pilotos.

A GOAT Racing está na crista da onda após o 1-2-3 no final da época de 2024 em Macau. A equipa espanhola escolheu dois argentinos para pilotar os Honda Civic Type R FL5: o confirmado Esteban Guerrieri e Ignacio Montenegro, vencedor dos Jogos FIA Motorsport do ano passado.

A SP Compétition, sediada em França, deixou o TCR Europe para se juntar ao World Tour com dois CUPRA Leon VZ, conduzidos por dois franceses: John Filippi e Aurélien Comte.

A lista de inscritos para a abertura da temporada é composta por 24 carros, incluindo os regulares da série global e os concorrentes do TCR México, que irão competir numa classe autónoma, fora da classificação do World Tour.

Várias equipas locais inscreveram mais do que um piloto por carro, tal como acontece nas suas provas nacionais. Estas equipas devem indicar antecipadamente qual o piloto que participa na Qualificação e qual o piloto que compete em cada corrida.

O pelotão do TCR México é liderado pelos irmãos Julio e Rodrigo Rejón, que juntos se tornaram os primeiros campeões da série no ano passado. Eles correm com carros CUPRA Leon VZ da equipa ProRally Mothers.

Espera-se que Gerardo Nieto seja o seu concorrente mais forte; ganhou duas das três corridas do primeiro evento da época e vai partilhar o Audi RS 3 LMS da RE Motorsport com Pablo Pérez de Lara e Horia Traian Chirigut. Outra equipa ambiciosa é a Orea Ross Racing, que tem um Hyundai Elantra N para Andrés Orea, Jerónimo Guzmán e Todd Sloan, um carro que está na frente nas corridas de resistência do TCR México.

Calendário 2025

2025 Kumho FIA TCR World Tour – calendário

2/3 maio – Autódromo Hermanos Rodríguez, México

14/15 de junho – Circuito Ricardo Tormo, Valência

21/22 de junho – Autodromo Nazionale Monza

5/6 julho – Circuito Internacional de Vila Real

12/14 setembro – Shell V-Power Motorsport Park, Tailem Bend

18/19 outubro – Inje Speedium

1/2 novembro – Circuito Internacional de Zhuzhou

13/16 de novembro – Circuito da Guia, Macau

FOTO FIA TCR World Tour