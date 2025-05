FIA TCR World Tour, México: Yann Ehrlacher conquista a vitória na dramática

O FIA TCR World Tour arrancou no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, com ação e drama desde a primeira sessão de qualificação até à corrida de abertura. Esteban Guerrieri, pelas cores da GOAT Racing Honda, impôs-se desde cedo ao conquistar a pole position – a primeira da época – depois de ter sido o mais rápido na Q1 e Q2. O seu melhor tempo, 1:33,742, bateu Yann Ehrlacher, da Lynk & Co Cyan Racing, por apenas 0,072 segundos, enquanto Thed Björk e Ignacio Montenegro completaram os quatro primeiros.

A sessão de qualificação revelou-se desastrosa para o trio da Hyundai, com o atual campeão Norbert Michelisz a conseguir apenas o 13º lugar, Néstor Girolami a terminar em 15º e Mikel Azcona a sofrer problemas mecânicos que o deixaram em 19º.

A Corrida 1 proporcionou toda a imprevisibilidade a que os fãs do TCR já se habituaram. A pole position de Guerrieri foi imediatamente diluída, com o argentino a ficar parado na largada e a cair para 14º. Na frente, Santiago Urrutia fez um arranque relâmpago de quinto para assumir a liderança na Curva 1, mas foi Yann Ehrlacher que viria a ser o destaque.

Ehrlacher teve dificuldades para ultrapassar o seu colega de equipa da Cyan Racing, Urrutia, numa emocionante disputa roda-a-roda, perdendo brevemente a posição por duas vezes depois de exceder os limites da pista. Um safety car na volta 8, acionado por uma pilha de pneus deslocada, juntou o pelotão, preparando o palco para mais drama.

Na 12ª volta, Ehrlacher executou uma manobra limpa e decisiva na Curva 1 para assumir a liderança definitiva. O segundo classificado da época passada, Thed Björk, também aproveitou a manobra para passar Urrutia para o segundo lugar. Guerrieri teve uma recuperação impressionante, acabando por terminar em quarto lugar depois de ultrapassar Aurélien Comte no final da corrida. Comte manteve-se em quinto depois de uma defesa vigorosa contra Ma Qing Hua, que o desafiou na penúltima volta.

Mais atrás, a estrela do TCR México, Julio Rejón, impressionou com um forte sétimo lugar, enquanto Michael Jourdain Jr., que tinha passado de 11º para terceiro na primeira volta, caiu para oitavo. Rodrigo Rejón e um Mikel Azcona em recuperação completaram os dez primeiros, com Azcona a conseguir a pole invertida para a Corrida 2.

A corrida terminou em desilusão para Norbert Michelisz, que sofreu um problema técnico na última volta, caindo para o 18º lugar – um início de pesadelo para a sua defesa do título.