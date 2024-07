FIA: Rally4 e Rally5 passam a poderem ser usados em pista, com a designação TC Lite

A FIA anunciou uma nova classe de carros de turismo acessíveis, chamada TC Lite, baseada nos regulamentos de rali existentes. Esta categoria terá duas subclasses, TCL4 e TCL5, que seguirão os regulamentos Rally4 e Rally5. Os carros desta nova classe serão adequados para competições tanto em ralis quanto em circuitos.

Um apêndice adicional nos regulamentos permitirá que os carros Rally4 e Rally5 sejam utilizados em corridas de circuito com modificações mínimas, mantendo a sua homologação de rali. O TC Lite será introduzido como a categoria de entrada na pirâmide de carros de turismo da FIA, posicionada abaixo da classe TCR estabelecida e desenvolvida pelo Grupo WSC.

As adaptações serão reduzidas ao mínimo para que a classe continue a ser acessível e os concorrentes disponham de condições equitativas. O objetivo é que os carros sejam adequados para diferentes competições de desportos motorizados sem a necessidade de conversões dispendiosas e demoradas entre as especificações dos carros para os ralis e para os circuitos.

O peso mínimo estabelecido nos regulamentos será ajustado para compensar a remoção das rodas sobresselentes, das ferramentas e dos extintores de incêndio portáteis, que não são necessários para as corridas em circuito, ao passo que a adição de redes de corrida homologadas pela FIA será obrigatória. Os carros também utilizarão pneus de corrida full-slick.

O TC Lite será composto por duas classes: A classe TCL5 será para os carros mais acessíveis, de entrada de gama, com uma relação peso-potência de cerca de 6,0 kg/CV (motor 1600 cm³ naturalmente aspirado ou 1300 cm³ turbo), enquanto os carros TCL4 oferecerão um passo em frente em termos de desempenho, com cerca de 5,1 kg/CV (2000 cm³ naturalmente aspirado ou 1300 cm³ turbo). Os carros de ambas as classes TC Lite estão equipados com caixas de velocidades sequenciais.

A subclasse TCL5 também irá acomodar automóveis com kit Rally5, permitindo que as Autoridades Desportivas Nacionais aprovam automóveis preparados e homologados por fabricantes locais para competições nacionais. Isto alargará o mercado e criará espaço para os importadores locais promoverem determinados modelos de automóveis oferecidos nos respetivos mercados nacionais.

Alan Gow, Presidente da Comissão de Carros de Turismo da FIA, afirmou: “Introduzir uma estrutura piramidal nas corridas de carros de turismo é algo que tem sido o nosso objetivo há já algum tempo. O TCR é uma plataforma comprovada de corridas para clientes que funciona bem tanto nas séries a nível nacional como nas corridas de carros de turismo a nível mundial. No entanto, tem-nos faltado uma plataforma de nível de entrada acessível. A introdução do conjunto de regras TC Lite preenche essa lacuna. Ter os mesmos carros nos ralis e nas corridas de carros de turismo tem muitas vantagens – é rentável, sustentável, proporciona aos concorrentes condições equitativas e cria oportunidades para mais tempo disponível nos bancos. Ao mesmo tempo, os construtores e os seus programas de corridas para clientes poderão fazer crescer o seu negócio, uma vez que o mercado destes carros se alargará naturalmente”.

Andrew Wheatley, Diretor do Desporto de Estrada da FIA, afirmou: “Os níveis inferiores da pirâmide de ralis da FIA provaram ser excelentes classes de nível de entrada nos ralis, pelo que alargar a utilização destes carros e torná-los compatíveis com as corridas de circuito faz muito sentido. É um pouco como nos tempos do grupo N, em que por vezes se viam os mesmos carros de tração dianteira a participar em diferentes disciplinas. Esta é também uma boa notícia para os pilotos em início de carreira que, para desenvolverem as suas capacidades, procuram passar o máximo de tempo possível ao volante. Ter um carro elegível para diferentes tipos de eventos oferece exatamente isso. Uma plataforma técnica universal como esta tem também o potencial de atrair novas pessoas para o desporto automóvel e – a longo prazo – deverá contribuir para uma maior participação no desporto automóvel a nível mundial.”