Espanhol Mikel Azcona com “pole”dupla em Jarama

Mikel Azcona conquistou a pole position na qualificação da final do TCR Europe em Jarama, que se disputa estesábado. O jovem piloto espanhol exerceu um domínio absoluto em ambas as sessões, ao assinar a volta mais rápida tanto na Q1 como na Q2. Os irmãos Clairet, Teddy e Jimmy, foram os únicos que provaram ter ritmo para ameaçar a supremacia de Azcona e por duas vezes foram classificados em segundo e terceiro. Contudo, Jimmy acabaria por perder o terceiro lugar e ser excluído da qualificação, já que o seu Peugeot 308 estava dois quilogramas abaixo do peso mínimo regulamentar. Partirá do último lugar da grelha para as duas corridas de sábado.

No que dizrespeito à lutapelotítulo, Mehdi Bennani e Nicolas Baertclassificaram-se nasexta e oitavaposições, enquanto o líder da classificação Mike Halder e osdemaiscontendores, John Filippi e Daniel Lloyd, nãoforamapurados para a Q2. Assim, Bennani e Baertencurtaramem 6 e 3 pontos, respetivamente, a suadesvantagem face a Halder. Estão agora 20 e 38 pontosatrás, enquantoFilippiaindamantém o terceirolugar, com umadiferença de 35.

Na Q1, Azconafoi o primeiropiloto a completarumavoltaemmenos de :38, estabelecendo um tempo provisório de 1:37.888. OsirmãosClairetquaseconseguiramacompanharseuritmo, pois Teddy marcou 1: 37,892 e Jimmy 1:37,934. No entanto, nasegundatentativa, Azconamelhorou para 1:37.851, enquantoninguémmaistinharitmo para ficar entre ostrêsprimeiros. Mat’oHomola (1:38.004), Jessica Bäckman (1:38.131), Baert (1:38.310), Dániel Nagy (1:38.368), Andreas Bäckman (1:38.389), Filippi (1:38.513), Julien Briché (1:38.574), Bennani (1:38.598) e Sami Taoufik (1:38.602) foramtodospromovidos para o Q2, enquantonenhum dos pilotos Honda foieliminado.

Todos se debateram com a subviragem dos seuscarros e Franco Girolamifoi o melhorcolocadona 13ª posição, com Pepe Oriola e Mike Halder nos 14º e 15º lugares. Daniel Lloyd caiuaindamais (22ª posição), o que nãolhedeixamuitas chances de lutarpelotítuloaté o fim.

Na Q2, Azconaresolveu a questãonasuaprimeiratentativa, com umavolta de 1:37,210 que foiquasesetedécimosmaisrápida do que qualquer outro. Teddy e Jimmy Clairetconfirmaramosseusresultadosna Q1, enquantoHomolapassou para quarto com a suasegundavolta, rebaixando Bennani para quinto. Nagy e Jessica Bäckmanqualificaram-se emdécimo e nono, garantindo a primeiralinha do grid invertido para a Corrida 2.

Qualificação

1:37.210 – Mikel Azcona (Volcano Motorsport, CUPRA)

1:37.895 –Teddy Clairet (Team Clairet Sport, Peugeot 308)

1:37.986 – Mat’oHomola (BRC Racing Team, Hyundai i30 N)

1:38.016 – Mehdi Bennani (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS)

1:38.053 – Julien Briché (JSB Competition, Peugeot 308)

Campeonato

1º, Mike Halder, 242 pontos; 2º, Mehdi Bennani, 222; 3º, John Filippi, 207