Campeões 2022, TCR Europe: Franco Girolami levou o título para a Argentina | AutoSport

A série europeia TCR conseguiu o que a competição mundial não atingiu, que foi a estabilidade e a força suficiente para conseguir olhar para o futuro com confiança. Enquanto o WTCR definhou nos últimos anos, fruto da crise que a pandemia iniciou, o TCR Europe do português Paulo Ferreira manteve a solidez e os números não enganam. 37 pilotos fizeram o campeonato europeu (17 fizeram o campeonato a tempo inteiro). O TCR Europe poderá ganhar ainda mais força com o fim do WTCR e espera-se em 2023 ver grelhas ainda mais preenchidas.

Nas contas do título 2022, Franco Girolami foi o homem em destaque. Irmão de Nestor Girolami que correu pela Honda no WTCR, Franco mostrou que a sua postura agressiva e aguerrida podia dar frutos. Foi campeão por larga margem com quatro vitórias e mais cinco pódios. O piloto da Comtoyou PSS Team Audi Sport, que venceu o título por equipas, conseguiu o título com 115 pontos de vantagem, com Tom Coronel a ser o segundo classificado, mesmo tendo falhado uma jornada. Foi assim uma época de grande nível de Girolami, num campeonato em que acabou por ser o mais forte contra outros nomes de relevo dos turimos.