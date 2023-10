Autódromo Internacional do Algarve é o palco escolhido para a primeira final do ‘TCR World Ranking’ | AutoSport

A primeira ‘TCR World Ranking Final’ terá lugar em Portugal, tendo como palco o Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 1 e 3 de março de 2024.

O traçado localizado em Portimão já tinha sido palco, em abril, da ronda de estreia do TCR World Tour e vai agora receber o evento com sessenta concorrentes das diferentes séries sancionadas pelo TCR em todo o mundo, incluindo os 15 melhores pilotos classificados no TCR World Tour 2023 e outros 45 pilotos classificados no TCR World Ranking.

O presidente do WSC Group, Marcello Lotti, disse que: “Estamos entusiasmados por trazer a primeira final do TCR World Ranking para Portimão, um circuito onde os carros de turismo proporcionam sempre corridas divertidas. O seu traçado em subida e descida, largo e escapatórias seguras proporcionam o melhor cenário possível para as batalhas porta-a-porta entre os pilotos TCR. Para além disso, as instalações são suficientemente grandes para acomodar um pelotão tão grande e o pessoal – gestão, serviços e comissários de pista – estão entre as mais profissionais do setor”.

Já Paulo Pinheiro, diretor executivo da Parkalgar, disse ser um “orgulho para todos nós, no Autódromo Internacional do Algarve, receber a primeira final do TCR World Ranking. Sempre tivemos uma relação amigável com Marcello Lotti e o grupo WSC. Agora, a nossa cooperação dá mais um passo em frente com um evento que irá atrair a Portugal os sessenta melhores pilotos de carros de turismo de todo o mundo”.

O evento, onde serão atribuídos três títulos – Pilotos, Equipas e Construtores – terá a duração de três dias, sendo a sexta-feira dedicada principalmente aos treinos, enquanto no sábado se realizam as corridas do ‘qualifying’ e ‘playoffs’, com o domingo reservado para a qualificação, repescagens e a Grande Final.

Foto: WSC Group