Audi RS 3 LMS considerado o Modelo do Ano TCR 2022 | AutoSport

Pela segunda temporada consecutiva, o Audi RS 3 LMS foi nomeado o Modelo do Ano TCR, a terceira vez nos últimos 5 anos. Esta é a terceira vez em cinco anos que o carro de turismo de Ingolstadt é distinguido. O Modelo do Ano é atribuído pela World Sporting Consulting (WSC) com base numa classificação que tem em conta os resultados alcançados por todos os modelos de carros certificados pelo TCR em todas as corridas realizadas durante a época.

Durante a época, realizaram-se um total de 313 corridas pontuáveis para a classificação do Modelo do Ano. Os TCR da Audi somaram 8478 pontos e 76 vitórias em 27 séries sancionadas. Tal como em 2021, o Honda Civic e o CUPRA Leon ficaram em segundo e terceiro lugar na classificação final, enquanto um total de 19 modelos diferentes pontuaram na classificação do Modelo do Ano.

O Presidente da WSC, Marcello Lotti, afirmou: “A competição para o Modelo do Ano da TCR é mais feroz a cada temporada. A temporada de 2022 assistiu a uma luta emocionante entre o Audi RS 3 LMS e o Honda Civic Type R que foi decidida pelos últimos resultados. Ganhar esta distinção três vezes em cinco anos é, portanto, um feito verdadeiramente notável. Audi Sport é uma das marcas que abraçaram o conceito do TCR desde o início, e o seu RS 3 LMS TCR provou ser um dos carros mais competitivos da categoria, ajudando as equipas clientes a alcançar grandes resultados”.

Chris Reinke, responsável da Audi Sport, comentou: “Estamos entusiasmados por ganhar pela terceira vez o prestigiado título de Modelo do Ano do TCR com o Audi RS 3 LMS. A competição mundial é extremamente desafiante e por isso o título tem grande valor para a Audi Sport. Muito obrigado a todos os nossos clientes, pois foi a sua paixão e empenho em todo o mundo que nos valeu este título”.

Modelo do Ano do TCR:

2016 – SEAT León

2017 – SEAT León

2018 – Audi RS 3 LMS

2019 – Honda Civic Type R

2020 – Honda Civic Type R

2021 – Audi RS 3 LMS

2022 – Audi RS 3 LMS