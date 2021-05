24H Nurburgring : Tiago Monteiro presente pelo terceiro ano consecutivo | AutoSport

De 3 a 6 de junho, Tiago Monteiro está de regresso ao ‘inferno verde’ para disputar as 24h de Nurburgring pelo terceiro ano consecutivo, no mesmo fim-de-semana que marcará o arranque do WTCR também no traçado alemão. Depois de vencer as duas edições passadas entre os TCR, o piloto português volta a juntar-se a à Fugel Sport e Honda Alemanha no Honda Civic Type R TCR com o intuito de voltar a subir ao lugar mais alto do pódio.

Tiago terá como companheiros de equipa, Nestor Girolami, Dominik Fugel e Cedrik Totz, todos centrados no objetivo de levar a Honda Alemanha à terceira vitória consecutiva numa das mais míticas e desafiantes provas de endurance: “Estou muito orgulhoso de voltar a fazer parte da equipa para esta prova pelo terceiro ano consecutivo e agradeço à Honda Alemanha mais esta oportunidade. Esta é uma das provas mais exigentes que conheço, num circuito único que obriga a um enorme rigor em pista e onde todos os detalhes ao longo de 24 horas contam. Sabemos que a competição será renhida e que os nossos concorrentes entram em pista com os olhos postos na vitória também, mas estamos muito motivados para alcançar a terceira vitória em três anos seguidos, um feito incrível e que ficaria para sempre na história da Honda”, referiu Tiago Monteiro.