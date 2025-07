TCR World Tour, Vila Real: Yann Ehrlacher vence corrida 1

Vitória para Lynk&Co na Corrida 1 do TCR World Tour, com Yann Ehrlacher a capitalizar da melhor forma a pole conquistada ontem. O piloto francês não permitiu veleidades e dominou a prova.

Yann Ehrlancer largou bem e manteve a posição face ao seu colega de equipa Santiago Urrutia, com Esteban Guerreieri em terceiro e Comte em quarto (excelente arranque a superar Azcona). A ordem manteve-se nas primeiras curvas, apesar da pressão constante, com carros separados por muito pouco.

Para Daniel Teixeira a corrida não começava bem. Apesar de estar na 11ª posição, estava a ser investigado pela sua colocação na grelha de partida, o que motivou uma penalização e uma passagem pelas boxes. Também para o carro de Ignacio Montenegro a corrida começou com infração no procedimento de largada e Andersson entrou nas boxes logo no final da volta de lançamento.

Apesar das curtas distâncias, poucos arriscava manobras de ultrapassagem. Na volta 8, Dusan Borkovic viu o pneu dianteiro direito ceder, obrigando-o a entrar nas boxes. Nesta fase, Daniel Teixeira regressava ao top 10, tendo-se de defender de Montenegro.

Mais atrás, Norbert Michelisz defendia o sexto lugar do ataque de Ma Qing Hua, com Thed Bjork a tentr aproveitar as sobras.

Na volta 11, Mikel Azcona, com um furo no pneu traseiro esquerdo, foi obrigado a entrar nas boxes. A três voltas do fim Ehrlacher liderava, seguido de Urrutia, Guerrieri, Comte, Michelisz, Ma, Bjork, Girolami, Teixeira e Montenegro.

A luta mais quente era pelo quinto posto, com Mischeliz a segurar o ímpeto de Ma, sempre atento à pressão de Bjork. Mas à chegada da volta final, Ehrlacher via Urrutia aproximar-se com Guerrieri ainda a alguma distância. A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois e Ehrlacher venceu a corrida, com Urrutia e Guerrieri no pódio. A última luta foi entre Montenegro e Teixeira, com vantagem para o piloto do Honda, o que não impediu Teixeira de terminar no top 10.