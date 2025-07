TCR World Tour, Vila Real: Thed Bjork vence corrida 2

A Lynk & Co garantiu mais uma vitória dominante com um 1-2 na segunda corrida do FIA TCR World Tour em Vila Real, com Thed Björk a vencer à frente do seu companheiro de equipa Ma Qing Hua. Ignacio Montenegro terminou em terceiro, conquistando o seu primeiro pódio no World Tour pela GOAT Racing.

Montenegro largou da pole na grelha invertida, mas foi rapidamente ultrapassado pela dupla da Lynk & Co. Viktor Andersson não conseguiu largar novamente, permitindo que Aurélien Comte passasse para quarto lugar, à frente de Norbert Michelisz. A meio da corrida, Ma deixou Björk assumir a liderança, que o sueco manteve até ao final.

Michelisz mais tarde entrou nos boxes com um problema técnico, caindo para 13º, enquanto o seu companheiro de equipa Mikel Azcona ficou em quinto. Marco Butti foi o único a abandonar, entregando o nono lugar ao companheiro de equipa Dusan Borkovič. Esteban Guerrieri terminou em sexto, duas posições à frente do líder da classificação, Yann Ehrlacher, cuja vantagem no campeonato é agora de 27 pontos, com a série a entrar na pausa de verão antes de recomeçar na Austrália, de 11 a 13 de setembro.